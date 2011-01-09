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Spor

Hido kariyer rekorunu kırdı

Türkoğlu, takımı Orlando Magic'in deplasmanda Dallas Mavericks'i 117-107 yendiği maçta 17 asistle kariyer rekorunu kırdı

09 Ocak 2011 02:00

T24 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 8 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, takımı Orlando Magic'in deplasmanda Dallas Mavericks'i 117-107 yendiği maçta 17 asistle kariyer rekorunu kırdı. 40 dakika sahada kalan ve 13 sayı, 17 asist, 3 ribaunt ile ''double-double'' yapan Hidayet'e maç sonunda koçu Stan Van Gundy'den de övgü geldi.


Van Gundy, ''Hedo, bugün çok iyi paslar verdi. Bir oyuncunun 17 asist yapması inanılmaz ancak bu boydaki bir forvetin 17 asist yapması olağanüstü'' dedi. Orlando ekibinde Dwight Howard 23, Jason Richardson 20, Jameer Nelson 16, Gilbert Arenas 14 sayı attı. 


Dirk Nowitzki ve Caron Butler'ın oynamadığı Dallas ekibinde ise DeShawn Stevenson 24 sayı, Shawn Marion 18 sayı, Jason Terry 16 sayıyla oynadı.


Milwaukee Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova takımının deplasmanda New Jersey Nets'i 115-92 yendiği maçta 22 sayı, 13 ribauntla ''double-double'' yaptı. Bucks'ta Chris Douglas Roberts 24 sayı, Corey Magette 20 sayıyla oynadı. 


2 milli basketbolcu Ömer Aşık ve Semih Erden'in karşılaştığı maçta, Aşık'ın takımı Chicago Bulls, evinde Boston Celtics'i 90-79 yendi. Bulls'ta Aşık 2 sayı 4 ribauntla oynarken, Celtics forması giyen Erden, 6 dakika sahada kaldığı maçta sayı kaydedemedi.


Gecenin maçlarında şu sonuçlar alındı: 


Atlanta Hawks - Indiana Pacers: 108 - 93

Charlotte Bobcats - Washington Wizards: 104 - 89

New Jersey Nets - Milwaukee Bucks: 92 - 115

Detroit Pistons - Philadelphie 76'ers: 112 - 109 (uzatmada)

Chicago Bulls - Boston Celtics: 90 - 79

Oklahoma City Thunder- Memphis Grizzlies:109 - 100

Dallas Mavericks - Orlando Magic: 107 - 117

Houston Rockets - Utah Jazz: 99 - 103 (uzatmada)

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