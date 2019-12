-HİDO EN YÜKSEK SAYISINA ULAŞTI WASHINGTON (A.A) - 23.01.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 13 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, takımı Orlando Magic'in deplasmanda Houston Rockets'ı 118-104 yendiği karşılaşmada 21 sayı atarak, bu sezon bir maçtaki en yüksek sayısına ulaştı. Türkoğlu, 28 dakika sahada kaldığı maçta Dwight Howard'dan sonra takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu. Türkoğlu, 21 sayısının yanında 5 asist, 3 ribaunt ve 2 blokla oynadı. Magic'de bu maçtaki en skorer oyuncu olan Dwight Howard da, 22 sayı, 14 ribauntla ''double-double'' yaparken, Brandon Bass ve Jason Richardson da 18'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ev sahibi Rockets'ta ise, Chase Budinger, maça sonradan girmesine karşın kaydettiği 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Kevin Martin'in 18, Luis Scola'nın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Semih Erden'in formasını giydiği Boston Celtics, deplasmanda Washington Wizards'a 85-83 yenilirken, Erden, ilk 5'te başladığı ve 25 dakika süre aldığı maçta 6 sayı ve 11 ribauntla oynadı. Takımında en fazla ribaunt alan oyuncu olan Erden, bu performansıyla NBA kariyerinde bir maçtaki en yüksek ribaunt sayısına da ulaştı. Washington'daki Verizon Center'da 20 bin civarında kişinin izlediği maçta ev sahibi Wizards'ta Rashard Lewis 18 sayı, 11 ribauntla ''double-double'' yaparken, JaVale McGee ve John Wall da 16'şar sayıyla takımlarının galibiyetine katkıda bulundu. Wizards'ta 2010 NBA draftının 1 numarası Wall, maçın bitimine 57 saniye kala attığı kritik üç sayılık basketle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk takım Celtics'te ise Kevin Garnett 17 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Ray Allen 16, Rajon Rondo 13, Paul Pierce de 12 sayıyla oynadı. Maçın son çeyreğinde sadece 11 sayı atabilen Celtics, bu sezon bir periyottaki en düşük sayısını atmış oldu. Ömer Aşık da, takımı Chicago Bulls'un sahasında Cleveland Cavaliers'ı 92-79 yendiği maçta, 13 dakika sahada kalarak, 2 sayı, 6 ribant ve 2 blokluk performans sergiledi. Bulls'da Derrick Rose 24 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Luol Deng 20 sayı, 12 ribaunt, Carlos Boozer da 20 sayı, 10 ribauntla ''double-double'' yaptı. Cavaliers'te ise Antawn Jamison 31 sayı, 11 ribaunt, JJ Hickson da 13 sayı, 20 ribauntla ''double-double'' yapmalarına karşın mağlubiyeti engelleyemediler. Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks da, kendi sahasında Memphis Grizzlies'e 94-81 mağlup oldu. İlyasova, ilk 5'te başladığı ve 21 dakika süre aldığı maçta 6 sayı ve 2 ribauntla oynadı. Konuk takım Grizzlies'te Marc Gasol, 24 sayı, 16 ribaunt, Zach Randolph da 16 sayı, 11 ribauntla ''double-double'' yaparak, galibiyette önemli rol oynadılar. Bucks'ta ise Earl Boykins, maça ilk 5'te başlamamasına karşın 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Andrew Bogut 14, Corey Maggette ve Larry Sanders da 12 sayı kaydetti. Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz da, deplasmanda Philadelphia 76'ers'a 96-85 yenilerek, arka arkaya dördüncü yenilgisini aldı. Jazz, bu mağlubiyetle 2009 yılı Ocak ayından bu yana ilk kez 4 maç arka arkaya maç kaybetmiş oldu. Milli basketbolcu Okur, 12 dakika süre aldığı maçta 3 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Ev sahibi 76'ers'da Andre Iguodala, 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, oyuna sonradan giren Louis Williams 20, Elton Brand de 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Jazz'da ise, Deron Williams 20 sayı ve 14 asist, Al Jefferson da 19 sayı ve 13 ribauntla ''double-double'' yapmasına karşın mağlubiyeti engelleyemedi. Gecenin diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı: Charlotte Bobcats - Atlanta Hawks: 87-103 New Jersey Nets - Dallas Mavericks: 86-87 Detroit Pistons - Phoenix Suns: 75-74 Miami Heat - Toronto Raptors: 120-103 New Orleans Hornets - San Antonia Spurs: 96-72 Oklahoma City Thunder - New York Knicks: 101-98 Portland Trail Blazers - Indiana Pacers: 97-92 Los Angeles Clippers - Golden State Warriors: 113-109