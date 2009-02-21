Hido Charlotte'a patladı



NBA'de Orlando Magic, deplasmanda Charlotte Bobcats'i 92-80 yendi. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 24 sayı – 7 ribaunt – 3 asistlik performansıyla sahanın en skorer oyuncusu oldu.



Güneydoğu Grubu lideri Orlando Magic, yeni transfer Rafer Alston'ın da forma giydiği maçta Charlotte Bobcats ile deplasmanda karşılaştı.



Son günlerde beklenen performansı sergileyemeyen Hidayet Türkoğlu'nun skorer oyunuyla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Magic, sahadan da 92-80'lik skorla galip ayrıldı.



Hidayet Türkoğlu'nun 3 sayılık basketiyle karşılaşmaya hızlı başlayan Magic, savunmada etkili olamamasına karşın dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle üstünlüğünü korudu ve ilk çeyreği 21-18 önde kapattı.



İkinci çeyreğin ilk bölümünde Rashard Lewis ve Pietrus'un 3 sayılık basketleriyle farkı çift hanelere çıkaran konuk takım, Bobcats'in kolay sayı üretmesine izin vermedi ve soyunma odasına da 49-35'lik üstünlükle gitti.



İkinci yarıya da hızlı giren Magic, üst üste bulduğu kolay sayılarla skoru 67-47'ye getirerek farkı 20 sayıya taşıdı. Hidayet Türkoğlu ve Rashard Lewis'in sayılarına Boris Diaw ile karşılık vermeye çalışan ev sahibi takım, son çeyreğe 77-61 geride başladı.



Son çeyreğe Dwight Howard'ın sayılarıyla giren Florida ekibi, farkı yeniden 20 sayıya çıkardı. Emeka Okafor ve D.J. Augustin'in sayılarıyla farkı eritmeye çalışan Bobcats, rakibin hücum silahlarını durdurmayı başaramadı ve maçı da 92-80'lik skorla kaybetti.



Karşılaşmayı 24 sayı – 7 ribaunt – 3 asistle noktalayarak sahanın en skorer ismi olan Hidayet Türkoğlu, 37 dakika sahada kaldı. Kullandığı 13 şutun 7'sini sayıya çeviren milli basketbolcu, istatistiklerine 1 de top çalma ekledi. Serbest atışlarda 7/10 ile oynayan yıldız oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden de 3/8 isabet kaydetti.



Rashard Lewis 18 sayı – 6 ribaunt – 3 asist – 3 blokla karşılaşmayı bitirirken, Dwight Howard 16 ribaunt - 13 sayı – 6 blok ve 2 top çalmayla galibiyette büyük pay sahibi oldu.



Oyuna sonradan giren yeni transfer Rafer Alston karşılaşmayı 1/9 saha içi isabetiyle tamamlamasına karşın 8 asist ve 3 top çalma yaptı.



Ev sahibi ekipte Raymond Felton 16 sayı – 5 ribaunt – 5 asist ve Boris Diaw da 15 sayı – 8 ribaunt – 2 asist – 2 top çalmayla hücumda ön plana çıkan isimler olurken, Emeka Okafor'un 13 sayı – 11 ribaunt – 3 blokluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.



LEBRON'DAN 55 SAYI



Cleveland Cavaliers, LeBron James'in 55 sayı ile bu sezonki en yüksek skoruna ulaştığı maçta Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 111-103'lük skorla geçti.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi Milwaukee Bucks 27-25 önde kapattı. İkinci çeyrekte de Bell ve Villanueva ile etkili olan Bucks, soyunma odasına 57-51 önde gitti.



İkinci yarıda LeBron James'in üst üste kaydettiği 4 üç sayılık basketle oyuna ağırlığını koyan Cavaliers, Mo Williams'ın da devreye girmesiyle birlikte son çeyreğe 86-82 önde başladı.



Son çeyreğin ilk bölümü büyük bir çekişmeye sahne olurken, Mo Williams-LeBron James ikilisiyle üstünlüğünü korumayı başaran konuk takım, maçı da 111-103'lük skorla kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı.



LeBron James 55 sayı ile bu sezonki en yüksek skoruna ulaşırken, istatistiklerine de 9 asist ve 5 ribaunt ekledi. Mo Williams da 23 sayı - 6 asist ve 4 top çalmayla galibiyet büyük pay sahibi oldu.



Ev sahibi ekipte Charlie Villanueva 26 sayı - 13 ribaunt - 6 asistle double-double yaparken, Richard Jefferson 17 sayı - 4 ribaunt - 3 asistle, kenardan gelen Charlie Bell de 15 sayı - 3 asistle karşılaşmayı tamamladı.



LAKERS UZATMADA GÜLDÜ



Los Angeles Lakers, New Orleans Hornets önünde zorlanmasına rağmen galip gelmeyi bildi. Normal süresi 98-98 tamamlanan maçın uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Lakers, karşılaşmadan 115-111 galip ayrıldı.



Kobe Bryant, 11'i uzatmada olmak üzere 39 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Pau Gasol, 20 sayı, 12 ribaunt, Lamar Odom da 12 sayı, 17 ribauntluk katkıda bulundu.



Hornets'ta, Rasual Butler 31 sayılık sürpriz katkısıyla dikkat çekerken, Chris Paul, 21 sayı, 16 asist üretti.