Hido, Celtics'e karşı ilk kez sahada

Hidayet Türkoğlu, NBA'deki yeni takımı Toronto Raptors'ın formasını ilk kez Boston Celtics ile oynanacak hazırlık maçında giyecek.



Türkoğlu, beş yıllık sözleşme imzaladığı Raptors ile ilk mücadelesine Boston Celtics karşısında çıkmaya hazırlanıyor.



Avrupa Şampiyonası nedeniyle antrenmanlara gecikmeli katılan ve dizinde küçük bir sakatlığı bulunduğu açıklanan milli takımın kaptanı, Toronto'nun bugüne kadar yaptığı üç hazırlık maçında da oynamadı.



Toronto'nun resmi internet sitesinde "Türkoğlu sahaya çıkmaya hazır mı?" başlığıyla verilen haberde, milli oyuncunun açıklamalarına yer verildi.



30 yaşındaki Türkoğlu, "artık takımın bir parçası olabileceğim. Fizik ve beyin olarak kendimi hazır hissediyorum. Boston'a karşı ilk kez forma giyeceğim" dedi.



Uzun ve yorucu bir yaz döneminin ardından yeni takımı ve oyunculara alışmaya çalıştığını söyleyen Türkoğlu, antrenör Jay Triano'nun da kendisine çok yardımcı olduğunun altını çizdi.



Yeni sezon öncesi Toronto'yu değerlendiren Türkoğlu, "takımda 14 yeni oyuncu var ve bunların çoğu genç. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu an bir sistemi oturtma ve öğrenme aşamasındayız. Uzun bir sezon bizi bekliyor. Herkes yetenekli, ama bu yeteneği bir takım olarak yansıtabilirsek o zaman başarı gelir" dedi.