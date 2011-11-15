Hiddink'in sözleşmesi feshedildi mi?

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TFF'nin toplantısı sona erdi



Tazminatı konusunda anlaşma sağlanan Hiddink ile Hırvatistan maçının ardından yollar ayrılıyor. Göreve 2010 yılında getirilen Hiddink'in kalan 2 yıllık kontratına karşılık tazminat ödenmesine karar verildi. acunn.com'da yer alan haber şöyle:Bu akşam saat 21:05'te Euro 2012 play-off rövanş maçına Hırvatistan karşısında çıkacak olan Türk Milli takımı'nda Hiddink ekibimizin başında son kez sahaya çıkacak.Bu karşılaşmanın ardından yolların ayrılacağı Hiddink ile tazminat konusunda da anlaşma sağlandı. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Hollandalı teknik adam ile bu akşam son kez çalışılacak.Guus Hiddink ile eski Futbol Federasyonu başkanı Mahmut Özgener zamanında anlaşılmış, 2010 yılının Ağustos ayında resmen göreve başlamıştı.Teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde 15'inci maçına çıkan Ay-yıldızlı ekibimiz, 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Özellikle Hırvatistan maçıyla eleştrilerin hedefi olan Hiddink ile çıktığımız maçların 7'sini kazanırken, 3 kez de sadahan beraberlikle ayrıldık. Milli Takımımız 11'i resmi, 4'ü özel bu 15 maçta toplam 18 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü.Toplantıya katılan isimler az önce Hırvatistan - Türkiye arasındaki 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off rövanş mücadelesini izlemek üzere Stadion Maksimir'e geldi.

Edinilen bilgilere göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in, Türkiye'nin şampiyonaya veda etmesi halinde, büyük ihtimalle maç sonu düzenlenecek basın toplantısında istifa kararını açıklayacağı öğrenildi.