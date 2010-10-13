-HİDDİNK: AZ YAŞADIĞIM BİR DURUM BAKÜ (A.A) - 12.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'nda, deplasmanda Azerbaycan'a 1-0 yenilen (A) Milli Takım'da, teknik direktör Guus Hiddink, ''Dört gün içinde 2 maç kaybetmek kariyerimde az yaşadığım bir durum'' dedi. Hiddink, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kötü bir zaman yaşandığını, tüm oyuncuların ve teknik heyetin büyük hayal kırıklığı içinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin Almanya'ya 8 Ekim'de yenildiği maça atıfta bulunan Hiddink, ''Dört gün içinde iki maç kaybetmek kariyerimde az yaşadığım bir durum. Almanya, dünya çapında bir takım. O yenilgiyi kabul edebilirim ama bu yenilgiyi kabullenmek zor'' diye konuştu. Duran toptan gol yenildiğini, adam paylaşmada hata yaptıklarını dile getiren Hollandalı teknik adam, ''Yediğimiz golde 3 oyuncu topun üstünden atladı. Konsantrasyon eksikliğimiz vardı, hayal kırıklığı yaşıyorum'' ifadelerini kullandı. Hiddink, bir gazetecinin, ''Puan kaybı, gruptan çıkmayı tehlikeye sokar mı'' sorusuna, ''Bugün oynanacak maçlara bağlı. İnisiyatifin bizde olmasını isterdim ama bugünkü gibi sonuçlar aldığınızda sıkıntıya giriyorsunuz'' cevabını verdi. Takımda bir değişim düşünüp düşünülmediğinin sorulması üzerine de Hiddink, şu ifadeleri kullandı: ''Bizim iki stratejimiz var. Birincisi, toplayabildiğimiz kadar puanlar toplayıp, finallere gitmek. İkincisi ise milli takıma genç ve yetenekli oyuncular kazandırmak. Oyuncuları sokaktan toplamıyorsunuz. Ümit Milli Takım gibi bir kaynağımız var. Burada 21-23 yaşlarında oyuncular var, ancak kendi takımlarında ilk 11'de oynamıyorlar. Bu da bizim için büyük bir dezavantaj. Diğer ülkelerde, bu yaştaki oyuncular takımlarında görev alıyorlar. Genç oyuncular arasından iyi oyuncu seçmekte zorlanmak isterdim, ancak dediğim gibi Ümit Milli Takım'dan ancak bir iki futbolcu kendi kulüplerinde ilk 11'de oynuyor.'' Hiddink, Arda Turan'ın yokluğunun, puan kayıplarıyla ilgisi olup olmadığına ilişkin bir soruyu da ''Arda, önemli bir oyuncu. Alternatifinin olmadığını görüyoruz. Kendi takımı için de milli takım için de önemli bir futbolcu. O, burada olmadığı için şikayet etmemek lazım. Her zaman fark yaratan bir oyuncu. Bizimle olmadığı için üzgünüm'' şeklinde yanıtladı. Bir gazetecinin, ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz'' sorusuna ise Hiddink, ''Her şeyi zamana bırakmak lazım. Önümüzde elemeler için zaman var'' yanıtını verdi. Hiddink, ''Azerbaycan'ı yeneceğinizi söylemiştiniz'' hatırlatması üzerine de ''Umarım Azerbaycan diğer takımlara da sürpriz yapar'' cevabını verdi. -AZERBAYCAN TEKNİK DİREKTÖRÜ VOGTS- Azerbaycan Teknik Direktörü Berti Vogts da ''Güzel bir oyun oynarsak evimizde galip geleceğimizi biliyorduk. Güzel oynadık, güzel bir galibiyet aldık'' dedi. Oyuncularını maç boyunca destekleyen seyircinin galibiyette payının büyük olduğunu söyleyen Vogts ''Hepsine teşekkür ediyoruz. Böyle oynarsak burada yenemeyeceğimiz takım yok. Türk oyuncuların yeteneklerini ve kalitesini biliyorum. Bu nedenle de bu galibiyetin önemi büyük. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Yürekleriyle oynadılar. Maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmadılar ve başarılı oldular. Türkiye'nin çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu biliyorum. Hiddink ile bundan sonraki maçlarda başarılı olacaklarını ve çıkışa geçeceklerini düşünüyorum'' değerlendirmesini yaptı.