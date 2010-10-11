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Spor

Hiddink: Türkiye ile 2014 ve son

Hiddink: 2014'te Brezilya'ya gitmek ve teknik direktörlük kariyerimi bu şekilde sonlandırmak istiyorum..."

11 Ekim 2010 03:00

T24 - Almanya yenilgisi sonrası eleştirilen A Milli Takım'ın teknik direktörü Guus Hiddink'in, eleştirilerin odağındaki konulardan biri olan kontrat süresiyle ilgili düşüncesi netleşti.

Almanya maçının konuşulduğu programın devre arasında Dilmen'e telefon...

Euro 2012 eleme grubunda Almanya'ya Berlin'de 3-0 yenilen ancak skordan çok ortaya konan futbolla eleştirilen A Milli Takım'la ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.  
 
Almanya maçının masaya yatırıldığı %100 Futbol'da, Rıdvan Dilmen'in üzerinde en çok durduğu konu, Guus Hiddink ile 2 yıllık sözleşme imzalanması oldu. 

'Biz geleceğin milli takımı için mi yoksa sadece 2012'ye gitmek için mi Hiddink'i getirdik?' diye soran Dilmen, eğer ikincisiyse 'Hiddink günü kurtarmak için çalışacaktır' iddiasında bulundu.

Programa verilen arada Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in kendisini aradığını belirten Dilmen, Özgener'in Hiddink'in ağzından şunları aktardığını söyledi: 


"Ben Türkiye'nin başında 2014 Brezilya'ya gitmek ve teknik direktörlük kariyerimi bu şekilde sonlandırmak istiyorum..." 


'SORUN SONUÇLARDA DEĞİL FUTBOLDA' 

Güntekin Onay ile Rıdvan Dilmen, Almanya yenilgisi sonrası ve Azerbaycan maçı öncesi, Türk futbolunu %100 Futbol'da masaya yatırdı. 



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