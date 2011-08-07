-HİDDİNK: ŞİKE İDDİALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR LAHEY (A.A) - 07.08.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, şike iddialarının Türk futbolunu olumsuz etkilediğini ifade etti. Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetesi Telegraaf'taki köşe yazısında bu konuya değinen Hiddink, iddia edilen şike skandalının Türk futbolunun imajını nasıl zedelediğine, Dünya Kupası kura çekimleri için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bizzat şahit olduğuna dikkati çekti. Yaşanan tartışmaların kendisini üzdüğünü ifade eden Hiddink, ''Sanıkların hiçbirinin suçu kanıtlanmamasına rağmen, iddialar bile Türk futboluna olumsuz yönde etkide bulundu'' diye yazdı. Şike iddialarının Türk Milli Takımı'na büyük sorumluluklar yüklediğini de ileri süren Hollandalı teknik direktör, millilerin alacağı başarıların taraftarları olumlu yönde etkileyeceğine işaret etti. ''Futbolcularımı bu yönde motive ediyorum'' şeklinde ifade kullanan, şu değerlendirmede bulundu: ''Şike iddialarının ardından milli takıma sorumluluklar düşüyor. Bu zor dönemde futbolcuların uluslararası alanda alacakları başarılar, taraftarları da rahatlatacaktır. Ben futbolcularımı bu yönde motive etmeye çalışıyorum.'' A Milli Takım aday kadrosunda yer alan oyunculardan hiç birisinin adının şike tartışmalarına karışmamış olmasının avantaj olduğunu kaydeden Hiddink, ''Gelecek hafta Estonya ile hazırlık karşılaşması yapacağız. Ardından oynayacağımız Kazakistan ve Avusturya maçlarından mutlaka galibiyetle ayrılmamız lazım. Şu an aday kadroda yer alan futbolcuların isimlerinin şikeye bulaşmamış olmazı avantaj'' ifadelerini kullandı.