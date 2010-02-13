Hiddink Rusya'yı bırakıyor

T24 - Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink, Rusya Milli Takımı'ndaki görevinin 30 Haziran'da sona ereceğini açıkladı.

Hiddink, Hollanda'dan De Telegraaf gazetesindeki köşe yazısında, Rusya ile 30 Haziran'da sona eren kontratını yenilemeyeceğini belirtti.

Yazısında, Rusya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanıyla yaptığı konuşma sonucunda yolları ayırma kararı aldıklarını ifade eden Hiddink, ''Kararı yeni aldık. Rusya Futbol Federasyonu'nun yerime geçecek kişiyi tayin etmek için yeterli zamanı var'' diye konuştu.

Rusya'yı 2008 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale taşıyan 63 yaşındaki teknik adam, geleceğe dair planlarıyla ilgili bir bilgi vermedi.

