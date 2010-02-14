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Spor

Hiddink Nijerya'ya mı gidiyor?

Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink'in, Dünya Şampiyonası'nda Nijerya'nın başında olacağı iddia edildi.

14 Şubat 2010 02:00

 T24- Rusya Milli Takımı ile yollarını ayırma kararı alan Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink'in, Dünya Şampiyonası'nda Nijerya'nın başında olacağı iddia edildi.




Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği öne sürülen Hollandalı teknik adam Guus Hiddink'in, şimdi de Güney Afrika'da yapılacak 2010 Dünya Şampiyonası'nda Nijerya'nın başında olacağı iddia edildi. Şubat başında milli takım antrenörleri Shaibu Amodu ile yollarını ayıran Nijerya'nın, Hiddink'in Dünya Şampiyonası'nda başlarında olması için iyi bir teklif sunduğu bildirildi. Hiddink'in 2002 Dünya Futbol Şampiyonası'nda Güney Kore ile sürpriz ama başarılı olarak 4. olması yanında 2006 yılında da Almanya'da yapılan şampiyonada başında bulunduğu Avusturalya ile İtalya'ya uzatma dakikasında penaltı golüyle çeyrek finalde elenmişti. Rusya ile Dünya Kupası'na gidemeyen Hiddink'in, Dünya Kupası'nda antrenörlük yapma teklifini sunan Nijerya'nın cazip teklifine sıcak baktığı bildirildi.

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