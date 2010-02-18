Hiddink nasıl bir teknik direktör?

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aylar süren çalışmaları sona erdi ve Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü isim Guss Hiddink getirildi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Hiddink'i köşesine taşıdı.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (18 Şubat 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Hiddink’le geçmişte Fenerbahçe’de çalışma şansımız olmuştu. Takımda kısa bir süre görev yaptı ve sonra ayrılmak zorunda kaldı. Çok iyi bir insan. Çalıştığımız dönemde oyuncu ilişkileri de çok iyiydi.



Ama sezon başındaki yazımda da belirttiğim gibi Türkiye’ye ters gelebilecek bir yapısı vardı. Rahatlığı, izin günleri konusundaki esnekliği ve kampları çok sevmemesi özellikle o yıllar için tehlikeydi. O dönemde bize daha disiplinli bir antrenör lazımdı. Hiddink sonuçta Fenerbahçe’de başarısız oldu ve döndü. Chelsea’de başarılıydı, ancak oradaki oyuncuların profesyonelliği farklı. Açıkcası yapı olarak milli takıma daha yatkın bir teknik adam.



Daha önce söyledim, benim gönlüm hep yerli teknik adamdan yanaydı. Özellikle de Fatih Terim’in devam etmesini istiyordum. Terim dönmeyince, bu işi yapabilecek birçok Türk teknik adam olduğu için yerli gelsin istedim.





Yardımcılar doğru isim



Hiddink bence mevcutların en iyisi. Oğuz Çetin’i ısrarla istemesi de onu çok iyi tanımasından kaynaklandı. Engin İpekoğlu da çok doğru bir isim.



Benim, Fenerbahçe’de, Hiddink döneminde oynadığım 6-2’lik bir Karşıyaka maçım var. Hiddink cezası yüzünden tribündeydi. Ben de sakatlık yüzünden 1 yıl oynamamıştım. İzmir’de 3-0 öne geçtik, skor 3-2 olunca Hiddink tribünden beni işaret ederek oyuna girmemi istedi. O maçta hem ben 2 golle sahalara döndüm hem de maçı 6-2 kazandık.



Hiddink, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra tedavi için Hollanda’ya gittim. Kendisi evinin kapılarını açıp, bizi misafir etmişti. Bütün PSV Kulübü’nü de ayağa kaldırmıştı.



Yalnız kafama takılan ciddi bir sorun var. Fatih Terim ayrıldıktan sonra geçen zaman belki kayıp değil, ama Hiddink’in, ekibi burada olmasına rağmen Ağustos ayında göreve başlayacak olması pek doğru değil. Çünkü önümüzdeki sezonun başında 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri başlıyor. Hiddink’in takımın başında yer almaması ciddi bir zaman kaybı. Muhtemelen Rusya ile bir tazminat problemi var. Bu konu bir şekilde çözülmeli ve Hiddink, Türkiye’ye gelerek göreve başlamalı.





