-HİDDİNK: KARŞILAŞMAYA ÇOK PROFESYONEL ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ'' ASTANA (A.A)- 02.09.2010 - (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guss Hiddink, ''2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bu yüzden karşılaşmaya çok profesyonel bir şekilde hazırlanıyoruz'' dedi. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri ilk maçında yarın Kazakistan ile karşılaşacak Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Hiddink, karşılaşmanın oynanacağı Astana Arena Stadı'nda yapılan son antrenman öncesinde basın toplantısı düzenledi. Hiddink, grup eleme maçlarında güçlü bir grupta yer aldıklarını belirterek, ''Güçlü bir grupta olduğumuzu biliyoruz. İlk maçımızı da bu güzel stadyumda çok mücadeleci bir rakibe karşı oynayacağız. Bu yüzden karşılaşmaya çok profesyonel şekilde hazırlanıyoruz. Kazakistan'ın Hırvatistan'a karşı oynadığı maçta iyi işler çıkardığını gördük. Takımımız maça çok iyi konsantre olmuş durumda. 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerine iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz'' dedi. Hiddink, bir gazetecinin ''Astana'da sıcaklık hızla düşüyor. Bu durum takımınızı nasıl etkiler?'' şeklindeki sorusunu, ''Oyuncularım hem sıcak hem soğuk havalarda oynamaya alışkın. Bu durumun sonucu etkileyeceğini zannetmiyorum. Stadın üstü de kapatıldığı için kar da yağsa etkili olmaz'' diye yanıtladı. Hiddink, Kazakistan takımının oyuncuları ile ilgili düşüncelerini ise ''Tam konstantre olarak karşılarına çıkamazsanız, sorun yaratabilecek disiplinli bir ekip'' şeklinde dile getirdi. Bir başka gazetecinin ''kendi takımlarında oynamayan futbolcuları milli takıma çağırdınız. Bunun için Türkiye'de size eleştiriler var. Neler söyleyeceksiniz?'' sorusunu da Hiddink, şöyle yanıtladı: ''Keşke burada her maç ilk 11'de başlamış oyuncularım olsaydı elimde, onlarla başlasaydım. Ancak, takımlarında oynamayan oyuncular için de milli takımlar iyi bir vitrindir. Onlar da kendilerini gösterecektir. Antrenmanlarda da bizler bunu gördük.'' -SABRİ'NİN DURUMU- Hiddink, Galatasaraylı Sabri ile ilgili bir soraya da, ''Biz oyuncuları seçerken, takımlarında düzenli oynayan oyuncuları takıma seçeriz. Ancak Sabri'nin çok az bir gribal durumu vardı. Ben de Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Neeskens'e (Sabri'yi milli takıma alacağız. Milli takım doktoromuz Sabri'nin oynayamayacağını söylerse, Sabri'den fayda sağlayamayacağımıza kanaat getirirsek geri göndeririz) dedim. Bu söylediklerim Gökhan Gönül için de geçerli'' diye yanıt verdi. Takımdaki futbolcuların sakatlığı ile ilgili olarak ise Hiddink, ''Bizim tek sıkıntımız Gökhan. Bunun dışında birkaç futbolcumuzun hafif hastalığı vardı. Onlar da tamamen iyleştiler, sorun yok'' dedi. Türk Milli Takımı'nın ve Türk takımlarının gönlünde taht kurduğunu ifade eden Hiddink, ''Şu anda UEFA sıralamasında Türkiye 28. sırada bulunuyor. Benim görevim bunu yukarlara çekmek. Bu konuda katkı yapmaya çalışacağım ve şayet bunu başarabilirsem de çok mutlu olurum'' diye konuştu. Toplantıya katılan futbolculardan Emre Belözoğlu da Hiddink ile önemli bir başlangıç yapmak istediklerini vurgulayarak, ''Kardeş Kazakistan karşısında kazanmak için elimizden gelen herşeyi sahada yapacağız'' dedi. Emre, suni çimde oynayacakları karşılaşma için de ''Toprak sahada oynamayı suni çimde oynamaya yeğlerim. Çünkü suni çim ciddi sakatlıklara neden oluyor'' diye konuştu. Toplantı sonunda Hiddink, stadın anı defterini imzaladı. Ardından, ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olan antrenmanda Gökhan Gönül takımdan ayrı düz koşu yaparken, diğer futbolcular Hiddink yönetiminde hafif bir idman gerçekleştirdi. Yarın TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan İstvan Vad yönetecek. Astana Arena Stadı'ndaki maça Türkiye şu muhtemel 11 ile çıkacak: Onur, Sabri, Servet, Ömer Erdoğan, Hakan Balta, Hamit, Aurellio, Emre, Arda, Halil ve Tuncay.