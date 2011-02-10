-HIDDINK: İYİ BİR TEST MAÇI OYNADIK TRABZON (A.A) - 09.02.2010 - Güney Kore ile özel maçta golsüz berabere kalan (A) Milli Futbol Takımın teknik direktörü Guus Hiddink, atletik yapısı kuvvetli, patlayıcı gücü kuvvetli olan bir rakibe karşı iyi bir test maçı oynadıklarını söyledi. Hiddink düzenlediği basın toplantısında, ''Bugün hazırlık maçı da olsa her iki takım için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ama iyi kelimesini kullanmak istemiyorum'' dedi. İlk 15 dakikada iyi ataklar oluşturduklarını belirten Hiddink, ''Rakibin de atakları oldu. İkinci yarı kornerlerden tehlikeli ataklar geliştirdik, rakipte çeşitli şekilde ataklar yaptı. Çok ciddi maçtı. Birçok kişi Güney Kore'yi kafasında küçümsüyordu. Hem teknik hem atletik özellikleri bakımından yetenekli bir ekipti. Ben bunu biliyorum. Biliyorsunuz 10 yıl önce orada görev yapmıştım. İki takımda güzel şekilde istekli oynadı'' diye konuştu. Atletik yapısı kuvvetli, patlayıcı gücü kuvvetli olan bir rakibe karşı iyi bir test maçı oynadıklarını anlatan Hiddink, şöyle devam etti: ''Negatif faktör neydi derseniz, Emre'nin oyundan atılmasıydı. Sayısal olarak eksik kaldık. Bunun için sessiz kalabilirim ama sessiz kalmak istemiyorum. Gerçekten bu olayı hiç doğru bulmadım, hiç hoşnut değilim bu durumdan. Daha bu sabah yaptığımız toplantıda taktiksel manada oyunu nasıl kontrol ederiz diye konuşurken mental manada da nasıl kendimizi kontrol edebiliriz, bunları anlatmıştım. Daha sonrada bazı oyuncularımızla birebir konuşma yaptık. 'İtiraz olabilir ama bunu kontrollü şekilde yapalım. Kendimizi tutalım bunu takımıza zarar verir bir hale dönüştürmeyelim' dedik. Tabiki mutlu değilim. O kadar hızlı olduki bu, bir değişiklik de yapamadık. Gerçekten çok büyük ders oldu bu olay.'' Hiddink, şu an önlerinde iki yollarının bulunduğunu dikkati çekerek ''Bunlardan bir tanesi yeni oyuncular yetiştirmek. Diğeri ise Avrupa şampiyonası finallerine katılabilmek. Yeni isimler aramıza katıldı, katmaya devam edeceğiz. Yenilenme sürecinde neler yapılabilir. Birçok oyuncu havuzumuz var. Burada yüzde 30-40-50'lik ciddi değişiklikler yapmanın akılcı olduğunu düşünmüyorum. Avusturya maçı için çok çarpıcı değişiklik olacağını sanmıyorum'' ifadesini kullandı. Sakatlık veya çok ciddi performans katkısı yapabilecek oyuncu olması halinde kadroya oyuncu katabileceğini belirten Hiddink, şöyle dedi: ''Burada genel anlamda isim vermek istemem ama bir isim verebilirim, o da Arda. Umarım Arda geri dönüşünde iyi bir performans sergiler ve geçen sefer yaptığı gibi kendini çok zorlamaz, yoğun bir maç programına girmez. Çünkü hem bizim için önemli, hem kulübü için önemli. Ben Galatasaray'ı da düşünüyorum. Ama şöyle söyleyebilirim son olarak, Avusturya maçı için yeni isimler aramıza katılabilir. Zor maçlarda 22-23 yaşındaki oyuncuların performanslarını gördünüz. Bugün Tunay'da ilk kez milli oldu ve iyi işler yaptı. Gelecekleri var gençlerimizin bu takımda. Şu anda izlediğimiz stratejiden eski günlere geri dönmek gerçekten aptallık olur.'' Hiddink, Sabri'yi orta sahanın sağında bir zorunluluk nedeniyle oynatmadığını bu oyuncunun daha önceki Hollanda ile yapılan özel maçta ve bugün iyi bir performans sergilediğini de kaydetti. -CHO KWANG-RAE'NİN AÇIKLAMALARI- Güney Kore Teknik Direktörü Cho Kwang-Rae ise Türkiye gibi güçlü bir takım karşısında pes etmeyen bir anlayışla oynadıklarını ve 90 dakika boyunca maçı kontrol ettiklerini söyledi. Cho Kwang Rae, iki oyuncunun takımdan ayrılması, iki oyuncunun da sakatlığının kendilerini maç öncesi endişeye sevk ettiğini belirterek, ''Rakibimiz güçlü bir ekipti. Türkiye gibi güçlü bir ekibin karşısında pes etmedik, 90 dakika boyunca oyunu kontrol ettik. İlk defa forma giyen arkadaşlarımız bu maçta vardı. Onları tebrik ediyorum. İlerisi için ümit verici oynadık'' diye konuştu. Karşılaşmanın fazla aşırı sert olduğunu düşünmediğini ifade eden Cho Kwang Rae, ''Belki oyunun çözülmemesi, gol gelmemesi oyuncular üzerinde stres ve gerginlik oluşturmuş olabilir. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum'' dedi.. Cho Kwang Rae, bir gazetecinin maç sonunda tüm oyuncular takım halinde tribünlere giderek, saygıyla eğildiler. Bu planlı bir şey miydi? yönündeki sorusu üzerine, ''Maçtan önce herhangi bir düşüncemiz olmamıştı. Tabi oyuncular Türkiye'ye karşı sevgi besliyorlar. Türkiye'nin Güney Kore'de iyi bir imajı var. Dolayısıyla oyuncular tribünlere giderek onlara sevgilerini gösterdiler'' yanıtını verdi.