-HIDDINK: HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, Belçika karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Hiddink, karşılaşma sonrası milli futbolcu Servet Çetin ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Belçika maçı için ''Gerçekten güzel bir galibiyet aldık. Bazı şanssızlıklarımız oldu ama bunlara rağmen galibiyete ulaştık'' yorumunda bulundu. Maça iyi başladıklarını, özellikle ilk 25 dakika iyi oynadıklarını belirten Hiddink, ''2 fırsat yakaladık yapamadık. Kornerde hata yaptık. Devre arasında hatalarımızı konuştuk. Takımın her an gol atacakmış gibi oynaması, 1-0 ve 2-2'den sonra bile iyi mücadele etmesi beni mutlu etti. Hak ettiğimiz bir galibiyetti'' ifadelerini kullandı. Grup maçları başlamadan önce önlerine koydukları ilk hedefi gerçekleştirdiklerini ve 2 maçtan 6 puan aldıklarını kaydeden Hollandalı teknik adam, şöyle devam etti: ''Mutluyuz çünkü maçlar öncesinde koyduğumuz hedefe ulaştık. Belçika'ya karşı karnemiz kötüydü. Bunu da kırmış olduk. Belçika'ya karşı 6 puanlık fark atmış olduk. 2 mağlubiyet almak onlar için kötü oldu. Ekimde Berlin'de Almanya ile enteresan bir maç yapacağız.'' -ONUR'UN HATALARI- Kaleci Onur'un gollerde yaptığı hatalarla ilgili bir soru üzerine Hiddink, ''Onur için önemli olan hata yaptığını bilmesi. Kendisini eleştirebilecek futbolcu. Biz maçta iki hata yaptık. Yanımda oturan Servet de ilk golde hatalıydı ve geldi benden özür diledi, bu çok güzel bir davranıştı'' dedi. -''30 PUAN FİNALLERE GÖTÜRÜR!''- Hiddink, kaç puan almaları halinde finallere kalabileceklerinin sorulması üzerine de ''30 puan bizi finallere götürür, bu kesin. Ancak biraz daha azı da olabilir'' diye espri yaptı. Bu tür hesaplar yapmadığının altını çizen Hiddink, ''Birinciler ve en iyi ikinciler finallere kalıyor. Biz birinciliği hedefliyoruz ve alabileceğimiz en iyi puanı'' diye konuştu. ''Leekens, Türkiye'nin şanslı olduğunu söyledi, aynı görüşte misiniz?'' sorusuna, Hiddink, ''Ben bu görüşe katılamayacağım. Çünkü biz onlara iki hediye verdik, bundan dolayı mutlu olmalılar. Bundan sonra bu hataları yapmamalıyız'' diye yanıt verdi. -BELÇİKA TEKNİK DİREKTÖRÜ LEEKENS- Belçika Teknik Direktörü Georges Leekens de Türkiye'nin bugün şanslı olduğunu belirterek, ''Oyunu ilk yarı iyi kontrol ettik ve öne geçtik. Ancak saha zemini iyi değildi, hakem de iyi değildi. İyi niyetli futbolcular vardı, ama hakem çok kart gösterdi. Kompany, kırmızı kartı görmeden önce çekildi. Bugünkü en büyük hayal kırıklığım maçın hakemi oldu'' ifadelerini kullandı. Türkiye karşısında ortaya koydukları futbolla en azından 1 puanı hak ettiklerini öne süren Leekens, ''Eğer 10 kişi kalmasak 3 puanı da alabilirdik'' dedi. Almanya ve Türkiye ile maç yaptıklarının hatırlatılıp, iki takımın önümüzdeki ay oynayacakları maçın nasıl bitebileceği yönündeki soruya Leekens, ''Almanya'da, Türk takımının büyük bir desteği olacağını biliyorum. Trabzonspor'da çalışırken Almanya'ya gittiğimizde Türk taraftarları büyük destek veriyordu. İki takımın da çok güçlü orta sahaları var. İki maç sonunda, henüz puan almamış takımın teknik direktörü olarak o maçın berabere bitmesini isterim'' diye yanıtladı.