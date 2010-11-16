-HİDDİNK: GELECEĞİN KADROSUNU BELİRLEMEK İSTİYORUZ AMSTERDAM (A.A) - 16.11.2010 - (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, geleceğin kadrosunu belirlemek istediklerini ifade ederek, ''Bu tabii ki düşe kalka olacak'' dedi. Hiddink, Hollanda maçının oynanacağı Amsterdam Arena Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, göreve başladığında iki seçeneğinin bulunduğunu anlatarak, ''İlki 2012 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak. İkincisi de yaz aylarında federasyon başkanı Mahmut Özgener ile görüştüğümüz gibi, tamamıyla takımı yenilemek ve gençleştirmek yoluna gitmekti. Türk basın mensupları Almanya'ya yenilmemize üzüldü ve şaşırdı. Tabii ki Almanya'ya yenilebiliriz. İkinci maçta Azerbaycan'a hep beraber kaybettik, puan alamadık. Böyle derecesi düşük takımlara karşı oynamak çok zor, bunu Hollanda takımı da iyi biliyor. Bu demek değildir ki, yarın maçtan iyi bir sonuçla çıkmayacağız'' diye konuştu. ''Böyle iki sonuç almamız nedeniyle ikinci (gençleştirme) seçeneği hızlandırmamız gerekti'' diyen Hollandalı çalıştırıcı, ''Şu an, 2012 sonrasına ve geleceğe yönelik kadro belirlemeyi hedefliyoruz. Bu da tabii ki düşe kalka olacak. Bu nedenlerden dolayı ağır maçlar oynamayı tercih ediyorum. Bu tür ağır maçlardan iyi sonuç alıp herkesi sevindirmeyi hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı. -''YARINKİ MAÇ YENİ NESİL İÇİN FIRSAT OLACAK''- Hiddink, yarın güzel bir maç oynamayı dileyerek, ''Rakibimiz çok ünlü ve saygın bir ülkenin takımı. Benim için de bu maç, gelecek nesile, yeni oyunculara şans vermek için iyi bir fırsat olacak'' dedi. Bazı oyunculara dinlendirdiklerini anlatan Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Böylelikle de şu anda milli takımda oynamamış oyunculara da şans veriyoruz ve onları değerlendirme fırsatı yakalıyoruz. Sonuç farklı olabilir düşüncesiyle basit ve kolay bir rakip de seçebilirdik. Yarınki umudumuz bu maçı en iyi şekilde değerlendirmek. Yarınki oyuncularımızın da Türkiye'yi iyi temsil edeceklerini umuyorum. Yarın ne olacağını çok merak ediyorum.'' -''KULÜPLERİN BAŞARISI AVRUPA STANDARTLARININ ÇOK ALTINDA''- Hiddink, ''Türk futbolunda gerileme mi var'' sorusunu da ''Milli takım Türk kulüplerinin aynasıdır. Kulüplerimizin, hem Türkiye Ligi'nde, hem Avrupa'da başarı yakalamaları gerekiyor. Bu aynı zamanda yurt dışında oynayan Türk futbolcular için de geçerlidir. Görmemiz gereken Türk futbolunun gerçekleridir. Türkiye süper ve şahane futbol ülkesi, her şeye inanılmaz bir hisle yaklaşıyoruz. Şunu da görmemiz gerekiyor ki, Türk kulüplerinin Avrupa'daki başarısı, Avrupa'daki standartların çok altında. Bunu da yükseltmemiz gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurarak, bu gençlere önümüzdeki senelerde şans vererek en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Başkanımız Mahmut Özgener'in, bu yolu seçmemizden dolayı bana verdiği destekten dolayı çok mutluyum'' diyerek yanıtladı. ''Oyuncu seçimlerinde kriterleriniz nedir'' sorusu üzerine ise Hollandalı çalıştırıcı, ''Bütün oyunculardan isteğimiz, taktiksel, bedensel ve fiziksel olarak, Avrupa kupaları ve kendi liglerinde en iyi şekilde oynamalarını istiyoruz'' yanıtını verdi. konuştu. -''LİGDE YABANCI SAYISININ ÇOK OLMASI MİLLİ TAKIM İÇİN ZARARLI''- Hiddink, Türk Ligi'nde yabancı sayısının çok fazla olmasının milli takıma zarar verdiği görüşünü tekrarladı. Yabancı sayısındaki artışın son senelerde olduğunu kaydeden Hollandalı çalıştırıcı, ''Ben ligde Türk oyuncuların daha çok oynamasını isterim. Yabancı oyuncu ne kadar çok olursa bu milli takıma zarar verir diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda Türkiye için değil, bazı ülkeler için de geçerli. Takım olarak yabancı oyuncu getirirseniz, üst düzeyde getirmelisiniz, aksi takdirde almamalısınız'' diye konuştu. -''AJAX'A GELİRSEM, İŞE BİSİKLETLE GELEBİLİRİM''- Ajax ile adının geçmesiyle ilgili bir soruyu Hiddink, ''Amsterdam Arena Stadı'na yakın oturuyorum, gerekirse bisikletle bile işe gelebilirim. Ben şu anda Türk Milli Takımı'nda görevliyim. Burada çok mutluyum. Ajax ile ismimin geçmiş olmasını düşünmek istemiyorum'' diye yanıtladı. Hiddink, maçın sonucu hakkında yorum yapmak istemediğini de dile getirerek, ''Genç jenerasyonla çalışıyoruz. Maçın önemi benim için büyük. Bu oyuncularla başarılı oluruz, olmayız bunu ileride göreceğiz'' dedi.