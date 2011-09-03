-Hiddink: ''Çok mutluyuz'' İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Kazakistan'a karşı aldıkları 2-1'lik galibiyette ortaya konulan futbolu beğenmediğini ancak son dakikada gelen bu sonuçtan memnun olduğunu ifade etti. Hiddink, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, savunma anlamında adeta duvar gibi oynayan bir takıma karşı mücadele edeceklerini bildiğini belirterek, ''İlave zamanda gelen bu zorlu galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Eğer bu tür rakiplere karşı taktiksel disiplinden koparsanız zorlanırsınız. İlk golden sonra bizde de böyle oldu. İlk golden sonra ikinci golü kaydetmemiz gerekiyordu'' diye konuştu. Bazı oyuncuların savunmada pozisyonlarını kaybetmesinden dolayı rakiplerinin pozisyonlar bulduğunu anlatan Hiddink, şunları söyledi: ''Oyuncularımız bu düelloda paniklediler. Normalde tehlike olmayan bölgelerde de hata yapmaya başladılar. Bu tür düellolarda panikleyince, Kazakistan gibi uzun boylu ekipler tehlike yaratabiliyor. İkinci yarıda da yine kontrolsüz oyunumuz oldu. Golü yedik, 2-3 oyuncumuz adeta uyudu. Penaltıda şanssızlığımız vardı. Frikikten ötürü golü bulduğumuz için ve maçı kazandığımız için mutluyuz. Bu izlediğiniz Türk Milli Takımı'nın iyi bir performansı değildi. Birçok oyuncunun da maç kondisyonunun yeterli düzeyde olmadığını gördük. Oyuncular bu zindeliği kazandıkları zaman ikili mücadelelerde kazanma ihtimalleri artıyor. Yine de çok eleştirel olmayayım, 3 puanı kazandık, Avrupa Şampiyonası yolumuza devam ediyoruz. Gelecek salı günü Avusturya maçında başarılı sonuç almak için özelikle defansif, taktiksel disiplin konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hala geliştirmemiz gereken yerlerimiz var.'' Milli takımın Avusturya maçında nasıl stratejiyle oynayacağı sorusu üzerine Hiddink, ''1-1'lik sonuç iyi bir sonuç. İşimizi kolaylaştırıyor. Ancak 3 puanı almayı hedefleyeceğiz. Bu da Ekim ayındaki maçlarımızda işimizi kolaylaştıracak'' yanıtını verdi. Burak'ın kaçırdığı penaltıyla ilgili soru üzerine de Hiddink, takımın birinci penaltıcısının Emre olduğunu, Emre'nin yokluğunda sıranın Burak ve Arda diye devam ettiğini kaydederek, ''Burak'ı yüreklendirmek için atmasını istedik. Bunu atamayacak gibi hissetseydi sırasını Arda'ya verirdi'' dedi. Milli takımın finallere gidip gitmeyeceği sorusuna verdiği yanıtta, şanslarının sürdüğünü anlatan Hiddink, ''Tabii ki hala yolumuza devam ediyoruz. En iyi ikinci şansımız devam ediyor. Zor bir grubumuz var. Belçika'nın Azerbaycan ile berabere kalabildiği gruptan söz ediyoruz. Oyuncular milli takıma gelmekten gurur duyuyorlar'' diye konuştu.