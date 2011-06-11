Hiddink, Chelsea iddialarını yalanladı

T24 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, Hollanda gazetelerinden De Telegraaf'ta kaleme aldığı köşe yazısında, "Haftalardır hiçbir kulüple herhangi bir görüşmem olmadı" diyerek İngiliz ekibi Chelsea'ye gideceği iddialarını yalanladı.



"Doğruyu söylemek lazım, Brüksel'den iyi kurtulduk" diyerek yazısında Belçika-Türkiye karşılaşmasına da değinen tecrübeli teknik adam, "Belçika ile oynadığımız karşılaşmada aldığımız 1-1'lik sonuç, 2012 Avrupa Şampiyonasına katılmak için ipleri bizim elimize verdi. Artık bundan sonra her şey bize bağlı. Aldığımız bu sonuç bizi büyük ölçüde rahatlattı. Doğruya doğru. Brüksel'den çok ucuz kurtulduk" diyerek rakibin kaçırdığı penaltının kendileri için büyük bir şans olduğu yorumunu yaptı.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde son dört karşılaşma kaldığına da değinen Hollandalı teknik adam, "Artık son dört maçımız var. Kazakistan, Almanya ve Azerbaycan'la evde oynayacağız. Bir tek Avusturya ile deplasmana çıkıyoruz. Grup ikinciliği için tek rakibimiz Belçika olarak görünüyor. Onlar çok iyi bir takım kurmuş. Ama onlara yenilmememiz grup ikinciliği için bizi daha şanslı bir duruma getirdi. Kalan maçlarda biz de bunu göstermeliyiz" diyerek herhangi bir şansızlık olmazsa Türkiye'nin gruptan çıkacağını yazdı.

