-HİDDİNK: BERABERLİKLE MUTLU OLMALIYIZ BRÜKSEL (A.A) - 04.06.2011 -(A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Belçika karşısında deplasmanda aldıkları 1-1'lik beraberliğe sevinmeleri gerektiğini söyledi. Hiddink maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, maçtan önceki basın toplantılarında hedeften bahsettiklerini hatırlatarak, ''Bence beraberlikle mutlu olmalıyız. Savruk başladık, konsantrasyon bağlamında maçtan uzaktık. Rakibimiz kornerlerle tehlike yaratmaya başladı. Bireysel bir hatadan golü yedik. Arda'nın hareketi orta alandaki direnci, goldeki becerisi mükemmel bir gol getirdi'' dedi. Maçın ikinci yarısında Belçika'nın yine korner ve serbest atışlardan tehlike yaratmaya çalıştığını belirten Hiddink, ''İkinci yarıda üstün gelmeye gücümüz yoktu. Fiziksel güç manasında sıkıntımız vardı. Penaltının gol olmaması nedeniyle şanslıydık. Genel anlamda orta alanda üstündük ama gol yaratmamız anlamında yeterli olmadı'' diye konuştu. Hiddink'e maçla ilgili açıklamalarının ardından, Chelsea'nin kendisini istediği ve geleceğiyle ilgili sorular yöneltildi. Hollandalı çalıştırıcı, ''Kalıyor musunuz, gidiyor musunuz?'' sorusuna, ''Kesin olan hiçbir şey yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. Kısa süreli bir tatilimiz olacak. TFF ile sözleşmem devam ediyor. İyi bir kontratım var. Kontrat dışındaki konularla ilgili de görüşmelerimiz oldu. Sayın Mahmut Özgener ile konuştuk'' yanıtını verdi. Sözleşmesinde bir belirsizlik olup olmadığı sorusuna ise Hiddink, ''Hiçbir belirsizlik yok. 2012 sonuna kadar sözleşmem var. Sözleşmem devam ederken herhangi bir şey olursa bunun üzerine de konuşuruz dendi zaten. Takımın aldığı sonuçlarla ilgili konuşsak daha iyi olacak. Bence Türkiye sonuçtan dolayı mutlu olmalı'' dedi. Hiddink, (A) Milli Takım'ın geleceğini nasıl gördüğü sorusu üzerine, ''Takımımız nasıl oynayacağını biliyor. Teknik kadroda iyi hocalar var onlarla çalışmaktan çok mutluyum'' ifadesini kullandı. (A) Milli Futbol Takımı bu gece TSİ 01.00'da kalkacak uçakla Türkiye'ye dönecek. -LEEKENS: ÜZÜCÜ BİR SKOR OLDU Belçika Teknik Direktörü Georges Leekens, Türkiye'nin deplasmana bir puan için geldiğini bunu da sahaya yansıttığı futbolla gösterdiğini söyledi. Takımının 3 puan alabilmek için Türkiye'den daha atak oynadığını belirten Leekens, şöyle dedi: ''Bizim açımızdan üzücü bir skor. Bir puan bizim için çok az. Takımım daha çok şans buldu. Daha çok gol atması lazımdı. Gol atamadık. İlk yarıda Belçika daha iyiydi Türkiye'den. Mertens çok iyi bir oyun çıkardı. Penaltı'yı Simons'un kullanması gerekiyordu. Ancak sorunu olduğu için Witsel'in kullanmasını istedim. O da atamadı. Türkiye'nin buraya kazanmak için değil bir puan için geldiğini düşünüyorum. Oyunlarıyla birlikte bunu gösterdiler. Ne yazık ki Belçika 3 puanı alamadı.'' Leekens, gruptan çıkmak için şanslarının devam ettiğine işaret ederek, önlerindeki maçlara bakacaklarını bildirdi. Leekens, ''Bugün kazanmamız gerekiyordu. Bir puana üzüldük. Ancak karşımızdaki takımlar artık yavaş yavaş bizden korkmaya başladılar. Çünkü çok iyi bir Belçika geliyor. Yarından itibaren gelecek maçı düşünmeye başlıyoruz'' diye konuştu.