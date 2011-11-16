-Hiddink: Belki dönmem ZAGREB (A.A) - 15.11.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, ''Hırvatistan maçı benim son maçım olabilir'' dedi. Hollandalı teknik, Hırvatistan maçından sonra düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin ''Türkiye ile son maçınız mı?'' sorusuna Hiddink, ''Bu benim son maçım olabilir'' diye yanıt verdi. ''İstanbul'a dönecek misiniz? Sözleşmenizde tazminat var mı? sorusuna da Hiddink, ''Belki dönmem, bugün bunu gözden geçireceğim. Tazminat konusunu ise asbaşkana, başkanvekillerine sormak lazım'' diye yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Başarısızlığı neye bağlıyorsunuz?'' sorusuna da Hiddink, şu yanıtı verdi: ''Başarısızlık diyememem. Gerçekçi bir şekilde rakibe ve bizim takıma bakınca bu sonuca başarısızlık demek haksızlık olur. Cezalı oyuncuların fazla oluşu ve sakatlıklardan dolayı zorunlu değişiklikler yapıldı. Siz de bu oyundan gurur duyabilirsiniz. Maçın her dakikasında gol arayan bir takım vardı. Ben de takımın bugünkü oyunuyla gurur duydum. Bugün takım kendini yüzde 100'ün üzerine çıkaran bir performans sergiledi.'' ''Son maçım diyorsanız İngiltere'ye dönüş mümkün mü?'' sorusuna da Hiddink, ''Ben henüz gelecekle ilgili karar vermedim. Chelsea'de iyi zamanlar geçirdim. Şu an yeni bir başlangıç için çok erken. Biraz dinleneceğim'' diye yanıtladı.