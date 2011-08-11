-HİDDİNK: "SKORDAN MEMNUNUM" İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, futbolda yaşanan mevcut durumdan dolayı oyuncuların yeterince hazırlanamadığını, bu nedenle Estonya karşısında elde edilen skordan memnun olduğunu söyledi. Hiddink, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, şike soruşturmasından dolayı oyuncuların yeterince hazırlık fırsatı bulamadığını belirterek, ''Futbolcular hazır olmadığı zaman savunmada alan bırakmak söz konusu. Bugün de bu oldu. Ama bu bütün oyunculardan kaynaklandı. Üç gol attık. Bunlar standartların üstünde değerlendirilebilir. Üç fırsat verdik, bu da beni endişelendirdi. İkinci yarıda genç oyuncuları sahaya sürdük. Zorlandığımız dakikalar oldu. Bu fiziksel yetersizliklerden kaynaklandı'' dedi. -''EMRE HİÇBİR REAKSİYON GÖSTERMEDİ''- Emre'yi ikinci yarıda oyundan almasının taraftar tepkisinden kaynaklanmadığını anlatan Hollandalı çalıştırıcı, şunları söyledi: ''Emre takımın kaptanı olarak penaltıda sorumluluğu üzerine aldı. Zor durumda olmasına rağmen penaltıyı kullandı. Bence ıslıklanmasına karşı kendisini kontrol edebildi ve hiçbir şekilde reaksiyon göstermedi. Ayrıca takımının 10 günlük dinlenmesi nedeniyle Emre tam hazır değildi. İkinci yarıda genç oyunculara şans vermek için Emre'yi aldık.'' -''ARDA'NIN YÜKSEK PERFORMANS GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ''- Galatasaray'dan Atletico Madrid takımına transfer olan Arda konusundaki soruları yanıtlayan Guus Hiddink, Arda'nın daha Türk futboluna ve milli takıma yapacağı çok şeylerin olduğunu belirterek, "Bence Galatasaray Kulübü'ne de minnettar olması lazım. Galatasaray'a çok hizmet etti. Galatasaray da ona çok şey verdi. Tabii ki transferinden dolayı mutlu oldum. Arda'dan performansını geliştirmesini bekliyorum. İspanya daha tempolu oynanan bir lig. Kendisini en verimli performans göstermesi için hazır tutması gerekecek" diye konuştu. -RÜÜTLİ: ''DERSLER ÇIKARDIK''- Estonya Teknik Direktörü Tarmo Rüütli ise Türkiye'nin iyi oynadığını ve iyi bir skorla maçı bitirdiğini belirterek, ''Dersler çıkardık. Gol atamayınca böyle farklı bir mağlubiyet aldık. Türkiye'yi tebrik ediyorum'' dedi.