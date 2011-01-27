Hidayet'in karşısında kim durabilir?

T24 - NBA’de Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu’nun yıldızlaştığı maçta Indiana Pacers’ı deplasmanda 111-96 mağlup ederek son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.



Doğu Konferansı’nın güçlü takımlarından Orlando Magic, evi Amway Center’da Detroit Pistons’a mağlup olduktan sonra bir diğer Merkez Grubu takımı Indiana Pacers’a konuk oldu.

Florida ekibi, deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ikinci çeyreğinde kontrolü ele geçirirken, salondan da 111-96’lık skorla galip ayrıldı. Magic oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazanırken, Indiana’nın mağlubiyet serisi de 6 maça yükseldi.

Orlando’da Hidayet Türkoğlu, 18 sayı – 6 ribaund ve 4 asistlik performansıyla maça damga vurdu. Karşılaşmaya ilk 5’te başlayan ve 37 dakika ter döken milli basketbolcu, kullandığı 10 şutun 7’sini sayıya çevirdi. 3 sayılık atışlarda 1/3, serbest atışlarda ise 3/3 isabet kaydeden yıldız oyuncu, 2 de top kaybı yaptı.

İlk çeyreği Dwight Howard ve Jameer Nelson ikilisinin sayılarıyla 24-21 üstün kapatan Orlando, ikinci çeyrekte rakibine nefes aldırmadı. 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle farkı çift hanelere taşıyan konuk ekip, soyunma odasına da 62-48 önde gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle geçilirken, H,dayet Tütkoğlu bu çeyrekte rakip potaya 6 sayı bıraktı. Indiana’nın farkı azaltmasına izin vermeyen Florida ekibi, son çeyreğe de 14 sayılık avantajla başladı: 72-86.

Son çeyreğe 7-0’lık seriyle giren ev sahibi takım, farkı 7 sayıya kadar indirerek maça yeniden ortak oldu. Hidayet Türkoğlu ve Jason Richardson’ın üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle farkı yeniden çift hanelere taşıyan Orlando, maçı da 111-96’lık skorla kazandı.

Konuk ekipte Dwight Howard 19 sayı – 16 ribaund – 3 blok ve 2 top çalmayla ön plana çıkarken, Jason Richardson 19 sayı – 9 ribaund – 2 asistle, kenardan gelen Ryan Anderson da 14 sayıyla katkı yaptı.

Indiana’da Danny Granger’ın 27 sayı – 5 ribaundu ile Darren Collison’ın 21 sayı – 4 asist ve 2 ribaundu mağlubiyeti engellemek için yeterli olmadı.