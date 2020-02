Hidayet Türkoğlu: Milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda da olacağına inanıyorum

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını söyledi.

Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlı ekibin 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turdaki performansı, elemelerde ikinci turda yapılacak maçlar, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başantrenörler ve yabancı oyuncu kuralları ile yayın ihalesi hakkında açıklamalarda bulundu.

NBA'de forma giyen milli basketbolcular Ersan İlyasova ve Ömer Aşık'ın eylül ayında oynanacak milli takım maçlarına geleceğini belirten Türkoğlu, şunları kaydetti:

"En son konuştuğumuza eylül ayında burada olacaklarını söylediler. Ersan İlyasova ve Ömer Aşık çok değerli arkadaşlarımız. İkisi de katılırsa çok güçlü bir ekip olacağız. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, buraya hazır geldiler ve son iki maçı çok iyi geçirdiler. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Scottie Vilbekin de kısa süreçte, hiç hazırlık maçı yapmadan iyi uyum sağladı. Bana göre geleceği olan bir takımız. Takviyelerle daha iyi olacaktır. Biz, her zaman büyük organizasyonlarda olması gereken bir takımız. Milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda da olacağına inanıyorum. İnşallah önümüzdeki 6 maçı da sorunsuz bir şekilde atlatarak Çin'e gitme hakkı kazanırız"

"İlk turda iyi performans sergiledik"

Federasyon başkanı Türkoğlu, A Milli Takım'ın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç'in yer aldığı grupta iyi performans sergilediğini bildirdi.

Ay-yıldızlı takımı tebrik eden Türkoğlu, "İlk hedefimiz birinci grubu lider tamamlamaktı. Onu da başarıyla elde ettiler. Onları kutluyorum. Şimdi gerçek hedefe ulaşmamız açısından daha zor bir gruba geçtik. Ekip, iyi performans sergiledi. Bir haftalık, 10 günlük süreçte bu takım hiçbir hazırlık maçı yapmadı. Sadece antrenmanlarla, hayatında ilk defa aynı ortamda bulunmuş genç arkadaşlarımızla güzel bir sinerji yakalandı. Ankaraseyircisinin inanılmaz desteğiyle iki maçtan galibiyetle ayrıldık." diye konuştu.

Millilerin, elemelerin ikinci turunda İspanya, Slovenya ve Karadağ ile karşılaşacağını hatırlatan Hidayet Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağustos sonlarına doğru takım tekrar kurulduğu zaman yapılacak hazırlık maçlarıyla form durumları iyice yükselecektir. Eylül ayında Slovenya ve Karadağ ile çok önemli iki maçımız var. Bunları kazandığımız takdirde yolu yarılamış olacağız. Federasyon yönetimi olarak Ufuk hoca ve ekibine her daim güveniyoruz ve onların yanındayız. Genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her fırsatta milli takımı sahiplenip, katkı sağlayan genç arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes verilen fırsatı iyi değerlendirdi. Kulüplerimize de bu süreçte bizimle iyi ilişkiler kurduğu için teşekkür ediyorum. Milli takım kazandığı zaman herkes kazanıyor, bütün ülke seviniyor."

"Türk sporcuların ve antrenörlerin yolunu açtık"

Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5'e düşürülen yabancı oyuncu sayısı ile yabancı başantrenörlere getirilen kriterlerle Türk oyuncu ve başantrenörlerin yolunu açtıklarını vurguladı.

Türk oyuncu ve başantrenörlerin verilen şansı iyi değerlendirmesi gerektiğini aktaran Türkoğlu, "Türk sporculara ve antrenörlere bir şans verilmesinin doğru olacağını düşündük. Bu şansı iyi değerlendirmek onların elinde. Sadece onlara bir şekilde yol açmış olduk. İnşallah bu fırsatı iyi değerlendirirler. Sonunda hem onlar hem de kulüplerimiz kazanacak. Daha sonrasında bundan milli takım yararlanacak. Rekabete girmeleri açısından onlara bir fırsat verdik. Herkese büyük görev düşüyor. Oyuncular ve antrenörlerimiz eskisine göre daha fazla çalışmalı. Kendilerini her zaman iyi tutmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yayın ihalesi

Hidayet Türkoğlu, yeni imzalanan anlaşmayla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin aynı kanaldan yayınlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Göreve geldiklerinden beri en çok yayın anlaşmasına odaklandıklarını aktaran Türkoğlu, "Yayın ihalesi, her zaman diğer sponsorluk anlaşmalarından farklı olmuştur. Herkesle görüştük. Tivibu'nun bizim için doğru olduğunu gördük. Hem erkekler hem de kadınlar ligimizin tek bir kanal üzerinden izlenecek olması bizi çok mutlu etti. Daha önce ligler farklı kanaldan yayınlanıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yayın anlaşmasıyla kulüplerin ekonomik açıdan rahatlayacağını belirten Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yayın ihalelerinin yüzde 90'a yakını kulüplere destek amaçlı veriliyor. Kulüplerimizi rahatlatacağını düşünüyoruz. Göreve geldiğimizden beri çok önemli işler yaptık. Yayın ihalesiyle bunu en üst seviyeye getirdik. Bu zamana kadar çok değerli anlaşmalar yaptık. Ekonomik gelişmelerden en az zarar gören federasyonuz. Herkes bizimle iş birliği yapmak istiyor. Şu ana kadar bize destek olan tüm özel sektör temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Devletten desteğimizi her daim alan bir federasyonuz ama özel sektörün de spora sahip çıkması ve basketbola destek vermesi bizi çok mutlu ediyor. Hedefimiz, her evde basketbolun izlenmesi ve her mahallede basketbol oynanması."