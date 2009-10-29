Hidayet sevindi, Memo üzüldü

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Hidayet Türkoğlu'nun takımı Toronto Raptors sahasında Cleveland Cavaliers'ı 101-91 mağlup ederken, milli basketbolcu 12 sayıyla oynadı.

Türkoğlu, Air Canada Center'daki mücadelede Raptors formasını ilk kez giyerken, 34 dakika kaldığı sahadan 12 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle ayrıldı. Yorgun olmasına ve yeni takımıyla antrenmanlara geç katılmasına rağmen Hidayet'in ilk maçında gösterdiği performans, NBA yorumcularından geçer not aldı.

Türkoğlu, geçen sezonda Orlando Magic formasıyla play-off'larda karşılaştığı yıldız oyuncu LeBron James'li Cleveland'ı bir kez daha mağlup etme başarısı gösterirken, 23 sayı, 12 asist, 11 ribauntla ''triple double'' yapan James'in performansı, takımını galip getirmeye yetmedi. Cavaliers'ın diğer yıldızı Shaquille O'Neal ise 12 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

Toronto'da, Chris Bosh 21 sayı ve 16 ribaunt, Bargnani 28 sayı ve 5 ribaunt, Demar DeRozan ise 8 sayı ve 5 ribauntla mücadeleyi tamamladı.



-OKUR 24. SANİYEDE SAKATLANDI-



Batı Konferansı'nda ise şampiyonluğun iki güçlü ekibi Denver Nuggets ile Utah Jazz'ın Denver'daki mücadelesinde, ev sahibi ekip, rakibini 114-105 mağlup etti.

Jazz forması giyen milli basketbolcu Mehmet Okur, maçın henüz 24. saniyesinde rakibiyle girdiği mücadelede dizinden sakatlanınca karşılaşmaya bir süre ara verdi ve soyunma odasına gitti. Tedavisinin ardından tekrar sahaya dönen Okur, sekerek mücadele ettiği karşılaşmada 13 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadı. 31 dakika forma şansı bulan Okur, 3 kez denediği üç sayılık atışın ikisini sayıya çevirdi. Maçın canlı anlatımı sırasında, NBA yorumcuları Okur için ''Sakatlığından dolayı sekiyor. Sahada 45 yaşında bir oyuncu gibi sekmesine karşın çok iyi bir performans sergiliyor'' yorumunu yaptılar.

28 sayı, 13 asist ve 3 ribauntla etkili bir oyun sergileyen Deron Williams ile 16 sayı üreten Andrei Kirilenko'nun çabası, Jazz'ın yenilgisinin önüne geçemedi.

Denver'da ise 30 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle maçın yıldızı olan Carmelo Anthony'i, 25 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle Chauncey Billups takip etti.

Bu arada, Milwaukee Bucks formasını giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, yeni sezondaki ilk mücadelesine TSİ Cumartesi sabaha karşı 02.00'da çıkacak. İlyasovalı Bucks, Doğu Konferansı'nda Philedelphia 76ers ile mücadele edecek.