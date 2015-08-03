Hidayet Karaca: Eşim beni ziyaret edebilmek için eteğini çıkarmak zorunda kaldı, pardesü ile gelebildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Başkanlığında oluşturulan heyet, cezaevinde tutuklu bulunan gazeteciler Erol Zavar, Hatice Duman, Mehmet Baransu, Hidayet Karaca ve Sami Tunca'yı ziyaret etti. CHP heyeti gazetecilerle görüşmelerini bir rapor haline getirdi. Samanyolu Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın, eşlerinin çektiği üst araması sıkıntısına dikkat çekilen raporda Karaca’nın “Eşime etekte metal var, etekle giremezsin diyorlar. Eşim eteğini çıkarıp pardesü ile beni ziyaret edebildi” sözlerine yer verildi.

Rapora göre, hastalıklarla boğuşan ve her yıl ameliyat olduğunu anlatan Erol Zavar, “Tedavi için doktora gidince jandarma kelepçeyi çıkarmada zorluk çıkardı. Asker beni darp edip ters kelepçe taktı” dedi.

Gazeteci Mehmet Baransu, cezaevindeki baskıyı “ Tomurcuk çayın kapağı ile yemek yedim. Cezaevi hazır değil diye kaşık yok dedi” diye anlattı. “Uludere katliamı MGK kararı ile gerçekleştirildi” diyen Baransu, “Dindar kesimin vicdanı yok. Sol kesim beni savunuyor” diye konuştu.

Baransu, Oda TV davasından tutuklanan Nedim Şener’e yönelik tavrı hakkında da bir özeleştiri yaparak şöyle konuştu:

“OdaTv ile ilgili 5 yazı yazdım, OdaTv tam bir rezalet. Bir hatam var, cezaevinde iken Nedim'le ilgili yazdığım yanlıştı. Nedim'i ilk ben aradım. Ahmet ve Nedim için yapılan yürüyüşe katılmadığım için yanlış yaptım.”

CHP heyetinin tutuklu gazeteci ziyaretiyle ilgili hazırladığı rapor şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu, 24. dönemde cezaevlerindeki Ergenekon, Balyoz, KCK, OdaTv gibi siyasi davalardaki tutuklu ve hükümlüleri ayrım yapmaksızın ziyaret ederek izlenimlerini kamuoyu ile paylaşmıştı. ‘’Tutuklu Gazeteciler’’ raporu ile cezaevindeki gazetecilerin durumunu kamuoyuna aktaran CHP Cezaevi Komisyonu, halen tutuklu olan 22 gazeteciyi ziyaret etme kararı çerçevesinde ziyaretlerine başlamıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk ziyarete ilişkin rapor hazırlanmıştır.

Ziyaret edilen tutuklular arasında yer alan ve geçtiğimiz dönemde siyasi davalardaki pek çok kişinin cezaevine girme sürecini hazırlayan iddiaları gündeme getiren Mehmet Baransu’yu ziyarette kendisine CHP Cezaevi Komisyonu üyesi Özgür Özel’in 2 Aralık 2013 tarihinde attığı ‘’@mehmetbaransu, yakında tutuklanacaksın, girişte çıplak aranmana, tecrit edilmene, kötü muamele görmene, hep biz tepki göstereceğiz/CHP-CK’’ twiti de hatırlatılmıştır. Komisyonun tutuklu gazetecileri ziyareti önümüzdeki günlerde de sürecek ve raporlaştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Hidayet Karaca

‘’El Kaide bağlantılı Taşhiye Örgütü üyeliği ile suçlanıyorum. 30-35 metrekare koğuşta üç kişi kalıyoruz. Olmayan bir telefon konuşması için tutukluyum. Delil yok. TV’lerimizi susturma operasyonu.

Taşhiyeciler Örgütü ile ilgili 2009'da İsmail Hakkı Pekin 7 sayfalık rapor tutmuş. Emniyet de 2008’de rapor vermiş. Onanmış dosya. Örgütün lideri Usame Bin Ladin savunuculuğu yapıyor.

Bir el var, daha önce onlara yapılan şimdi bize yapılıyor

Terör örgütü yöneticisi olmakla suçlanıyorum. 5 hukukçu mütalaa yazdı ‘’Böyle örgüt olmaz’’ diye. Örgütün örgüt olabilmesi için bir hiyerarşik yapı olmalı. Dışişlerini Cemaat dinliyor denildi Amerika'nın dinlediği ortaya çıktı. Dışişlerinin dinlenmesi de yanlış, içeriği de yanlış. Bunu programlarda da söyledik. Böcek davasında bir şey çıktı mı? Yok. Balyoz, Ergenekon, KCK, OdaTv davalarında emri kimin verdiğini herkes görmeli. Daha önceki davalarla benzerlikler var. Bir el var, daha önce onlara yapılan şimdi bize yapılıyor. Değişen bir şey yok.

Siyasi davaların talimatını Erdoğan verdi

Şimdi bizi kim içeride tutuyorsa onları da o yaptırıyordu. Emirleri veren hükümetti, Erdoğan’dı. Devlet memuru Başbakan'a karşı bir şey yapamaz. Hele hele Tayyip Erdoğan’a karşı hiçbir şey yapamaz. Memur devletin memurudur.

İzmir'de zekat verdi diye 4 kişi tutuklanıyor ama IŞİD tutuklanmıyor. Kim paralel ise Allah onun belasını versin. Zaman zaman AKP’liler Fethullah Gülen’le görüşmek istiyorlardı. Biz de aracı oluyorduk. Çok AKP’liye aracı oldum. Mayıs 2013’te Bülent Arınç da gitti.

Biz medya olarak o dönem operasyonları destekledik ama darbeye karşı olduğumuzdan yaptık. Biz olmasak 27 Nisan muhtırasından sonra kim destek verecekti? Ama maalesef kurunun yanında yaş da yandı. Kim haksızlık yaptıysa bunun bedelini çeksin. Kim kime haksızlık yapmışsa bunlar günün birinde ortaya çıkar. Ben kimseye karşı husumet beslemedim.

Kim hukukun dışına çıktıysa hesabını versin

Yalçın Akdoğan ''kumpas'' dedi, ben twit attım, bulabilirsiniz. ''Kumpas kuruldu diyorsa bu davalar yeniden görülmelidir'' dedim. Kim hukukun dışına çıktıysa bunun hesabını verecektir. Kesinlikle hukukun dışına çıkılmamalı. Ben yanlış yapan hiçbirine sahip çıkmam. Fethullah Gülen'in böyle bir talimatı olamaz hakime, polise. Polis, hakim ve savcı devletin polisi, hakimi ve savcısıdır. Polisler de zaten bize talimatı Başbakan, Bakan verdi dediler.

Bir hınçla tutuyorlar bizi içeride. Sulh ceza hakimliği uygulamasının kaldırılması gerekli. Bu konuda CHP’nin teklifi var. MHP de benzer görüşlere sahip. Bir an önce bu kanun çıkarılmalı.

Eşim ziyaretime eteğini çıkarıp pardesü ile geldi

Eşlerimiz aramada sıkıntı çekiyor. Etekte metal var deniliyor. Etekle giremezsin diyorlar. Eşim eteğini çıkarıp pardesü ile görüşe geldi. Özgürlüğümüz elimizden alındıktan sonra beş yıldızlı otel olsa ne olur.’’

Mehmet Baransu

‘’Balyoz darbe planını ve ‘’çok gizli belgeleri’’ yayınlamakla suçlandım. Hakkımda 85 dava 5 soruşturma var. Hepsi basınla ilgili. Bir basın affı gündeme gelmeli. Sınırlamasız bir basın affı gerekiyor. Özellikle twitter da bu kapsamda olmalı. 5 aydır tutukluyum, iddianame yok hala.

Savunmamı adil şekilde hazırlayamıyorum

2 Mart’ta tutuklandım. Metris’te 70 gün kaldım. Sonra buraya aldılar. Tutuklandıktan sonra cezaevinde 120 gün yalnız bıraktılar. Stresten 6-7 kg verdim. Sonra gazeteler bu durumu yazınca yanıma bir kişi verdiler. Şu anda 2 kişi kalıyoruz. 120 gün spora tek çıktım. Şu anda 4 kişi çıkıyoruz haftada bir sefer. Sohbet hakkı kullandırılmıyor.

Tomurcuk çayın kapağı ile yemek yedim. Cezaevi hazır değil diye kaşık yok dediler. Sıcak su, soğuk su problemi yok ama 10 kitap sınır var. Bilgisayar kullanmaya alışkınım ama burada yok, savunmamı elle yazıyorum. Adil bir şekilde savunma hazırlayamıyorum. Eşim ziyaretlerde sıkıntı yaşıyor. Sabah 9’a görüş koyuyorlar. İstanbul’un öbür ucundan nasıl gelecek? Kampüs içinde de cezaevi uzak olduğu için sıkıntı yaşıyorlar. Yürümek yasak, servisle ulaşım sağlıyorlar kampüs içinde.

Uludere Katliamı MGK Kararıyla Yapıldı

Uludere'de 34 kişiyi öldürdüler ama beni yargılıyorlar. Devletin gizli belgelerini teşhir ettiğim iddiasıyla. Baransu'nun yazdıkları doğrudur diye kabul ettiler. Uludere katliamı MGK kararı ile gerçekleştirildi. Orada Uludere Mahkeme kararını, PKK liderleri öldürülecek iddialarını, Bahoz Erdal'ı öldürmek için 34 kişiyi öldürdüklerini yazdım.

Mersin'de GDO soruşturması yapılmış. GDO soruşturması kapatılıyor mu diye Hüseyin Çelik'e sordum. GDO ile ilgili iki kez haber yaptım. Bundan dolayı hükümete darbe yapmaktan hakkımda dava açıldı. GDO'da 15 gün ceza verdiler, sonra tüm eski cezalar da üzerine eklendi. Bu yüzden mutlaka Meclis’in basın affı getirmesi lazım.

5 ay bitiyor, iddianame yok. Hep sorulan kimden aldı, nasıl aldı. CD'den belge çaldın diye suçluyorlar beni. Oysa Aytaç Yalman’ın kitabında 15 yerde ‘’Ses kayıtları 1. Ordu’da çıktı’’ diye yazıyor. 3 gün sonra Erdoğan’ın da bunları dinlediği söyleniyor. Ses kayıtları daha sonra Abdullah Gül’e de gitti. Birçok insana gittiyse bana niye gelmesin? Bavulu bana eski bir asker olduğunu söyleyen biri verdi.

‘Nedim’le ilgili yazdığım yanlıştı, Tayyip Erdoğan intikam alıyor’

Balyoz'da eşlerle görüştüm ve yazı yazdım. Belgeler yayınlandığı gün oğlum yoğun bakımdaydı. Yani kötü bir dönemime denk gelen haberlerdi.

OdaTv ile ilgili 5 yazı yazdım, OdaTv tam bir rezalet. Bir hatam var, cezaevinde iken Nedim'le ilgili yazdığım yanlıştı. Nedim'i ilk ben aradım. Ahmet ve Nedim için yapılan yürüyüşe katılmadığım için yanlış yaptım.

Ergenekon ile ilgili beni suçluyorlar ama en az haberi ben yaptım. Benim durumum Balyoz’daki duruma benziyor. Balyoz'da yapılanlar bana da yapılıyor. Said-i Nursi’nin bir sözü var; ‘Beşer zulmeder kader adalet eder’ diye. Ben kimseye bilerek zulüm yapmadım. Muhtemelen kader bana adalet ediyor şu anda. Tayyip Erdoğan intikam alıyor, asker de destekliyor.

Dindar kesimin vicdanı yok. En fazla eleştirmesi gereken sol kesim ama onlar beni savunuyor. Onlar bu duruma adalet ve hukuk açısından yaklaşıyorlar. Sulh ceza hakimliklerinin kaldırılması gerekli.

Bugün seçim olsa oy vereceğim parti CHP’dir

Benim açımdan oy verilir parti CHP olarak görünüyor. Ailemden ilk kez 4 kişi CHP’ye oy verdi. Beni suçlayacaklarsa üç kez AKP’ye oy verdiğim için suçlasınlar.

‘Baransu gazeteci mi’ demiyorlar mı, çok üzülüyorum. Arşivler ortada. 28 Şubat döneminde, Tantan döneminde yazdıklarım ortada. Gazeteciliğim biliniyor’’

Tetikçi olarak kullanıldığını düşünüyor mu?

‘’Ben niye tetikçi olayım? Bu algı benim tarzımdan kaynaklanmış olabilir. Ergenekon ve Balyoz’la ilgili tüm günahları bana yüklüyorlar. İnsanlar bana acımasızca yaklaşıyor. Tabi ki benim de hatalarım olmuştur, ben burada özeleştiri de yapıyorum.’’

Ali Tatar, Cem Çakmak, Kuddusi Okkır’ı düşününce pişmanlık duyuyor mu?

‘’Ben onlara bakmam. Konu kime yarıyor, kime yaramıyor diye bakmam. Ben savcı değilim, hakim değilim. Evi basan, tutuklayan ben değilim. Balyoz'da haksızlık olduğunu biliyorum. Sadece listede ismi var diye insanlara zulmedildi. Liste dışında bir şey yok. Balyoz'la ilgili kim tutuklanmışsa hepsini ziyaret edeceğim. 22 tanesi dışında hepsini, kabul ederlerse tabi. Askeri en iyi ben bilirim. İlk kez dokunulmayanlara dokundum. Dağlıca baskınını ilk kez ben yazdım. Askerden en fazla bilgi Haziran-Temmuz arasında gelir. Çünkü şura yaklaşmaktadır.’’

Erol Zavar

Odak dergisi, Sahibi ve eski Yazı İşleri Müdürü İsnat edilen suç: Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak Ankara-Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi / Hükümlü (Ziyarete Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ve Şenal Sarıhan da katılmıştır.)

2000 yılında ‘’Direniş Hareketi’’ne üyelikten müebbet hapis cezası aldım. 2001 Ocak ayından beri Cezaevindeyim. Mesane kanseri ve KOAH hastasıyım. Kanser teşhisi 1999’da konuldu. Her yıl ameliyat oluyorum. Mide rahatsızlığım, bel-boyun fıtığım da var. 2-3 yıl önce diz ameliyatı oldum.

Odak Dergisi’nde hala yazıyorum. 15 ve 17 yaşlarında iki çocuğum var. Ziyaretime geliyorlar. Cezaevinde kitap sınırı yok ama gelen dergiler uzun aralıklarla geliyor. Bizim elimize ulaşması en erken 1-2 ayı buluyor. Güncelliğini yitiriyor.

Tedavi için doktora gidince jandarma kelepçeyi çıkarmada zorluk çıkardı. Doktor çıkarmasını istedi, asker beni darp edip ters kelepçe taktı ve zorla hastaneden geri getirdi.

Hatice Duman

Atılım gazetesi, Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü İsnat edilen suç: Silahlı örgüt kurmak veya katılmak (MLKP) Verilen ceza: Müebbet hapis (karar 4 Mayıs 2011′de verildi).

2002'den 2014'e kadar Gebze M Tipi Kapalı Cezaevi'nde kaldı. Ardından Bakırköy Yarı Açık Cezaevi'ne geldi. 10 yıl tutuklu kaldı. Anayasa Mahkemesi'nde uzun tutukluluk nedeniyle hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusu iki yıldan fazla bir süredir beklemede. Benzer durumda olan başvuruların bir kısmında hak ihlali verilerek yeniden yargılama kararı verilirken, bir kısmında ise yeniden yargılamaya gerek görülmemiş.

Cezaevi yönetiminden bilgisayar kullanımı için bir oda tahsisi istiyorlar. Gündemde Silivri Cezaevine sevk iddiaları var. Bunu kesinlikle istemiyorlar

Aynı cezaevinde hasta tutuklular arasında yer alan Fatma Tokmak ile şizofreni hastası Tuğçe Özgül'ün durumlarıyla kamuoyunun ilgilenmesini istedi. Çocuklu kadın tutuklu ve hükümlüler için Cezaevi'nin çocuk yemeği çıkarması talebinde bulundu.

Sami Tunca

Yeni Evrede Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi, Hükümlü

(Ziyarete Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü de katılmıştır.)

2008 yılındaki bir dosyası (gazetecilik faaliyeti değil) Yargıtay tarafından onanınca 10.5 yıl mahkumiyet aldı. Kendi isteğiyle tek başına kalıyor.

İçerideyken ise gazeteci olduğu dönemde Gezi Direnişi ile ilgili bir başka davadan da yargılanıyor. Dergi olarak düzenledikleri Deniz Gezmiş anması da yasadışı sayılmış ve dava açılmış.

Kitap ve Süreli yayınların kendisine geç ulaştırılmasından şikayetçi. Hükümlülerin birçok kolay ve basit talebine cezaevi yönetiminin duyarsız kalındığını ve bu yüzden açlık grevleri ile seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirtti.