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Spor

Hidayet dirseği yedi gözünü hastanede açtı

Orlando'nun New York Knicks ile karşı karşıya geldiği mücadelede Hidayet Türkoğlu talihsiz bir sakatlık yaşadı

06 Nisan 2012 13:33

NBA'deki temsilcimiz Hidayet Türkoğlu, takımı Orlando Magic'in New York Knicks'i konuk ettiği karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nın New Yorklu Carmelo Anthony ile girdiği ikili mücadele sırasında rakibinden dirsek yiyerek yerde kaldı. Pozisyonun ardından sağ gözünün altında açılma olduğu gözlenen Hidayet, elmacık kemiğinin kırılma şüphesiyle tedavi altına alındı. İlk gelen haberlere göre Hidayet'in elmacık kemiğinin olduğu bölgeye 3 dikiş atıldığı öğrenildi.

Pozisyonun ardından karşılaşmaya devam edemeyen Hidayet'in durmunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı ifade edildi.

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