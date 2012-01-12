-Hidayet atmaya, Magic kazanmaya devam ediyor ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne dün gece oynanan 11 karşılaşmayla devam edildi. Rose Garden'da Portland Trail Blazers'a konuk olan Orlando Magic, sahadan 107-104 galip ayrıldı ve bu sonuçla, bu sezon yaptığı 10 maçta 7. galibiyetini aldı. Magic'te 7 basketbolcu, sayıda çift haneli rakamlara ulaşırken, en skorer oyuncusu, 27 dakikaya 17 sayı sığdıran JJ Redeck oldu. Konuk ekibin Türk basketbolcusu Hidayet Türkoğlu ise galibiyete 16 sayı, 6 asist ve 3 ribaund ile katkı sağladı. NBA kariyerinde 12,1 sayı ortalaması bulunan Hidayet, bu sezon şu ana kadar oynadığı maçlarda 13,6 sayı ortalaması tutturdu. Magic'te Ryan Anderson ile Jameer Nelson rakip potaya 16'şar sayı bırakırken, Dwight Howard 13 sayı 13 ribaund ile takımının ''double double'' yapan tek ismi oldu. Trail Blazers'da ise Jamal Crawford 24, Lamarcus Aldridge 23 sayıyla oynadı. NBA'deki bir diğer Türk basketbolcu, Ömer Aşık'ın formasını giydiği Chicago Bulls, evinde oynadığı maçta Washington Wizards'ı 78-64 mağlup etti. Bulls'un en skorer oyuncusu, maçı 25 sayı, 8 asist ve 8 ribaund ile tamamlayan John Lucas oldu. Kyle Korver 14 sayı, Luol Deng 12 sayı 15 rubaundla galibiyete katkı sağladı. Ömer Aşık ise ise 8 sayı 14 ribaund ile oynadı. Takımın yıldız oyuncusu Derrick Rose, sakatlığı nedeniyle bumaçta yer alamazken, Bulls, bu sonuçla bu sezon oynadığı 12 maçtan 10'unu kazanmış oldu. 10 maçta 9. mağlubiyetini alan Wizards'da ise Jordan Crawford 14, John Wall 11 sayıyla oynadı. Gecenin bir diğer maçında, Mehmet Okur ve Deron Williams'ın formasını giydiği New Jersey Nets ile Denver Nuggets karşılaştı. Denver'da oynanan maç, evsahibi takımın 123-115 üstünlüğüyle sona ererken, Nets, bu sonuçla 11 maçta 9. mağlubiyetini almış oldu. 11 maçta 7 galibiyeti 4 mağlubiyeti bulunan Nuggets'ta Danila Gallinari 22 sayıyla, Aaron Afflalo ve Corey Brewer 19'ar sayıyla oynadı. Nets'de ise sayı yükünü çeken isim, 22 dakika süre alan ve rakip potaya 26 sayı bırakan Jordan Farmar oldu. Anthony Morrow maçı 23 sayıyla tamamlarken, Deron Williams 16 sayı 13 asist ile oynadı. Mehmet Okur ise 13 dakika süre aldığı maçta 8 sayı 3 ribaund ve 2 asistlik bir performans sergileyebildi. Önceki gece Phoenix Suns ile oynanan maçta rakip potaya 48 sayı bırakan Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu Kobe Bryant, bu kez Utah Jazz'a patladı ve 40 sayı atarak takımının deplasmanda 90-87 galip gelmesinde büyük rol oynadı. Bryant, uzatmaya giden maçı 40 sayının yanısıra, 8 ribaund 4 asist ile tamamladı, Pau Gasol 14 sayı 11 rubaund, Andrew Bynum 12 sayı 9 ribaund ile oynadı. Utah Jazz'da ise en skorer isim, 29 sayıyla Paul Millsap oldu. Jazz'ın Türk basketbolcusu Enes Kanter ise maçta 9 dakika 41 saniye süre aldı ve 3 sayı 4 asist ile oynadı.