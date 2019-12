-HİDAYET ABD'YE ''MUTLU'' GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanma başarısı gösteren (A) Milli Takım'ın kaptanı Hidayet Türkoğlu, ABD'ye gitti. NBA'de yeni sezonda formasını giyeceği Phoenix Suns'ın sezon öncesi hazırlık kampına katılmak üzere Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle New York'a giden Hidayet Türkoğlu, Atatürk Havalimanı'na ailesiyle birlikte geldi. Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş tarafından ABD'ye uğurlanan Hidayet Türkoğlu'na yolcular ve basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. Hidayet'in şirin kızı Eda da hareketleriyle basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Türkoğlu, New York'a hareketinden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünya ikincisi olmalarını değerlendirerek, şunları söyledi: ''Duygular tabii ki kelimelerle ifade edilemiyor. Çünkü Türk spor tarihinde şu ana kadar elde ettiğimiz en iyi başarı. Bunun bir parçası olmaktan insan ayrı bir keyif duyuyor. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Takıma faydalı olabilmek için bütün kamp boyunca büyük fedakarlık yaptılar. Bu başarıda herkesin çok büyük payı var. Bütün arkadaşlarımı, teknik heyeti, Turgay başkanı kutluyorum. Onun desteği ile bu başarı geldi. İnsan tabii ki ayrı bir gurur duyuyor. Bizi kamp boyunca bizi yalnız bırakmayan, maçları izleyen Türk halkına teşekkür ediyorum. Her maçtan sonra sokaklara dökülen Türk halkını biz oyuncular olarak gördüğümüzde ayrı bir keyif duyduk. Çünkü onlar bizi turnuvanın başından beri destekleri ile dualarıyla yalnız bırakmadı. Biz de bu başarıyı onlara hediye etmek istiyorduk. Türk halkını az da olsa mutlu edebildiysek, biz bundan ayrı bir keyif duyarız.'' Türkoğlu, başarılarında devlet ve hükümet yetkililerinin de büyük katkısı bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Bu periyot içerisinde bizi destekleyen büyüklerimize de ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Değerli Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan fırsat buldukça antrenmanlarımızı ziyaret ederek, zaman zaman telefon ederek takımın yanında olmuştur. Bunun en güzel örneğini ise final maçının devre arasında yaşandı. Kendisi eski bir sporcu olduğu, sporcuların ruh halinden iyi anladığı için devre arasında soyunma odasına kadar gelip bize destek olmaya çalıştı. Bizim için bu manevi değerler her şeyden önemlidir.'' Şampiyonanın ardından takımdaki herkesin kendi takımına gittiğini kaydeden Türkoğlu, ''Bizim için seneye çok ayrı bir yaz dönemi olacak ve Avrupa Şampiyonası'nda bu başarının üstüne bir şey daha eklemek gerekecek. Amacımız burada başarıları olup olimpiyatlara katılmaktır'' dedi. -PRİM TARTIŞMALARI- Şampiyonada milli takıma verilen primin tartışma konusu ve davalık olması konusundaki düşünceleri de sorulan Türkoğlu, şunları söyledi: ''Biz hiçbir zaman bu konularla ilgili polemiğe girmedik bir sporcu olarak. Kamp boyunca bizim her zaman oyuncu olarak hatırlayacağımız manevi desteklerdir. Biz bunun üzerine daha çok vakit ayırıyoruz. Türk halkının bize göstermiş olduğu destek ve değerli büyüklerimizin bizlere vermiş olduğu destek... Bunu her zaman hatırlayacağım. Maddiyatın bunun önüne geçemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Doğal olarak her başarının üzerine bunu lekelemek için birileri çıkacaktır. Sporcu olarak bunu önemsemiyoruz. Türk halkının ne kadar mutlu olduğunu hepimiz gördük. Her maçtan sonra televizyonu açtığımız zaman Türkiye'nin dört bir yanında insanlar sokaklara dökülmüştü. Biz bunlara değer veriyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bu başarıları, bu anları her zaman hatırlayacağız. Biz bir ilki gerçekleştirdik ve Türk halkı buna şahit oldu. Doğal olarak onların destekleri, onların duaları bizi bu noktaya getirdi. Onlar bizim başarılı olmamızı isteyen insanlardı.'' -GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK- Bir gazetecinin, ''Milli takımdan ayrılacağın yolunda haberler çıktı, doğru mu?'' sorusu üzerine de Türkoğlu, şöyle dedi: ''Ben (milli takımı bırakacağım) diye bir şey demedim. Spekülasyon yapılıyor, bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben sadece bu yaz başında (Bu son Dünya Şampiyonam) demiştim ama son milli takım demedim. Doğal olarak da bazı arkadaşlar da bunu kendi kafalarına göre haber yapmayı düşündüler. Bu benim son dünya şampiyonamdı. Bundan dört sene sonra ben artık 35 yaşında olacağım ve benim için doğru olan, yerimi gençlere bırakmak ve gençlerin önünün açılmasıdır. Benim hedefim, önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda performansımı sergileyip takıma faydalı olmak ve iyi bir derece yapıp olimpiyatlara katılmaktır. Bu da bizim için bir ilk olacaktır. Bunu başarırsak ne mutlu bize.''