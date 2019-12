-Hidayet: "Geçen sene ile yaşamıyoruz" İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - A Milli Basketbol Takımı kaptanı Hidayet Türkoğlu, geçen sene dünya ikinciliğini elde ettiklerini, ancak Avrupa Şampiyonası'nın çok farklı olduğunu vurgulayarak, ''Geçen sene ile yaşamamaya çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası çok farklı organizasyonlar'' dedi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hidayet, Avrupa Şampiyonası'nda geçen seneki başarının devamını getirmek istediklerini kaydederek, ''Amaç tabii ki geçen seneki başarının üzerine bir şeyler daha katabilmek ve bu başarının devamını getirmek. Şampiyonaya kadar istenilen form düzeyine geleceğiz'' diye konuştu. Şu anda hücum olarak milli takımın istenilen seviyede olmadığını anlatan tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti: ''Hücum olarak belki şu an istediğimiz yerde değiliz, ama bu bizi hiçbir zaman düşündürmedi. Çünkü biz çok kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Bu bir haftada her zaman bir şekilde form bulacağımız periyotlar olacaktır, panik yapmıyoruz. Geçen seneki en büyük başarının savunmadan geldiğini gördük. Bu sene daha iyi savunma yapıyoruz. Fizik olarak iyi olmadığımız için hücumda aksaklıklar oluyor, kötü yüzdeyle atıyoruz. Ancak bu düzelecektir, kendimize güveniyoruz.'' Hidayet Türkoğlu, genç oyuncu Enes Kanter'in Almanya'daki turnuvada iyi oynadığı maçların olduğunu dile getirerek, ''Enes, bu takımın bir parçası olduğunu hissetmeye başladı'' dedi. -''Avrupa şampiyonluğu neden olmasın''- Kendilerine her zaman güvenen bir takım olduklarını kaydeden Hidayet, ''Litvanya'da Avrupa şampiyonluğu neden olmasın. Biz kendine güvenen bir takımız. Geçen sene de bunu en iyi şekilde gösterdik. Bu sene de aynı şekilde olacağına inanıyorum.'' dedi.