-HİDAYET 10 ONBİNİNCİ SAYIYA KOŞUYOR NEW YORK (A.A.) - 03.04.2011 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic forması giyen Milli Basketbolcu Hidayet Türkoğlu, NBA kariyerindeki onbininci sayısına, olaylı şekilde ayrıldığı eski takımı Toronto Raptors karşısında yarın sabaha karşı oynanacak mücadelede 2 sayı bulursa ulaşmış olacak. NBA'de 10. sezonunu yaşayan Milli Basketbolcu, ligde normal sezon, play-offlar ve finaller dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 9998 sayıyı rakip potaya bıraktı. 5 yıl karşılığı imza attığı 53 milyon dolarlık anlaşma ile ''Türk tarihinin gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcusu'' unvanını alan, NBA liginde en uzun süre basketbol oynayan Türk oyuncu özelliğine de sahip olan Türkoğlu, yarın sabaha karşı Raptors potasına 2 sayı atabilirse 10 bin kariyer sayısına ulaşan lig tarihindeki 300 sporcu arasında yer alacak. NBA'de şu anda aktif oyuncular arasında 10 bin sayı barajının üzerinde 49 basketbolcu yer alıyor. Türkoğlu'nun Raptors temsilcisi karşısında bulacağı sayılar ile 50. oyuncu olması bekleniyor. Ligin web sitesinde Milli Basketbolcu ile ilgili yayınlanan geniş haberde ise ''Hido'nun en büyük hayranı, Magic'teki antrenörü Stan Van Gundy'' ifadeleri kullanıldı. Orlando Magic antrenörü Gundy, Türkoğlu için yaptığı açıklamada ''Hidayet çok büyük bir yetenek, O sahadayken kendimi güvende hissediyorum. Zaman zaman yaptığı işlerle beni çıldırtsa da Türkoğlu takımın en önemli oyuncularından'' diye konuştu. -ESKİ TAKIMI TORONTO'DA PROTESTO EDİLEBİLİR- Kanada temsilcisi Toronto Raptors'a karşı deplasmanda mücadele edecek Milli Basketbolcunun yarınki karşılaşmada eski takımının taraftarları tarafından protestoya da uğraması bekleniyor. Toronto gazetelerinde ve NBA'in sitesinde yer alan haberlere göre, 10 bin sayı barajını geçerek lige adını altın harflerle yazdırması beklenen Türkoğlu'nu taraftarlar topu eline her alışında ıslık ve sesle protesto edecek. Hido, 2 sene önce yüksek ücretle transfer olduğu Raptors'da başarısız geçen sezondan sorumlu olarak öne çıkmıştı. Kanada'da bir barda kendisinin fotoğrafını izinsiz çeken bir taraftarın fotoğraf makinesini bar güvenliğince aldırttığı ve fotoğrafını sildirttiği iddiaları Kanada basınında yer bulunca, Raptors taraftarının hedefi haline gelen Türkoğlu, bu sezon başında Phoenix Suns'a transfer olmuştu. Sezona kötü başlayan eski takımı Orlando Magic, kötü gidişe dur demek için Türkoğlu'nu takas yolu ile Suns'tan transfer etmişti. Arizona temsilcisi Suns'ta da istediği performansı yakalayamayan Türkoğlu, Magic'e dönmesinin ardından tekrar yükselişe geçti ve Orlando'yu Doğu Konferansı'nda iddialı bir konuma taşıdı. Türkoğlu, 10 yıllık NBA kariyerinde 12.1 sayı, 3 asist ve 4.3 ribaund ortalaması ile oynuyor. Türkoğlu'nun bu yılki normal sezon ortalamaları ise 10.8 sayı, 4.3 asist ve 3.5 ribaund şeklinde sıralanıyor.