Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gezi direnişinde atılan sloganların birilerinin malzemesi haline geldiğini belirterek, “Hiçbir yer Taksim değil, hiçbir yer direniş değil. Herkes direnişini de Taksim Meydanı'nı da işte buralardaki milli iradenin hak ve hukukuna teslim etmek zorunda” dedi.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy’de, muhtarlık tarafından Kavaklık Dinlenme Tesisleri’nde verilen kahvaltıya katıldı. Bahçeköy Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne üye kadınlara, kahvaltı için teşekkür etti.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, Galatasaray-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, "Sportif faaliyetlerde sporu desteklemek gerekiyor. Zaman zaman hakem hata yapabilir, sporcu hata yapabilir. Ama bu hiçbir zaman kavgayı, kırmayı, dökmeyi, sahaya inmeyi gerektirmez. Spor alanlarımızda, sahalarımızda hiçbir zaman böyle olayların yaşanmasını istemeyiz. Son yıllarda sporun güzelliği daha çok rekabete ve çatışmaya dönüştü. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk, ’Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ der. Burada ahlak önemli. Birbirimize saygı duymak ve değer vermek önemli. Biz aynı ülkenin insanlarıyız. Biz aynı hedefleri olan insanlarız. Bazen aynı takımın seyircileri bile zaman zaman tartışabiliyor, kavga edebiliyor. Bunu kanunlarla, yasalarla tabii ki önlem almak gerekir. Biz önce birbirimizi daha çok sevmeliyiz. Bunlar çok hoş hareketler değil" şeklinde konuştu.

'Hiçbir yer Taksim değil, hiçbir yer direniş değil'

Müezzinoğlu, Gezi direnişi sırasında çıkan sloganların tribünlerde tekrarlandığını hatırlatarak, "Birileri artık onu malzeme yapmaya çalışıyor. Hiçbir yer Taksim değil, hiçbir yer direniş değil. Herkes direnişini de, Taksim Meydanı’nı da işte buralardaki milli iradenin hak ve hukukuna teslim etmek zorunda.

Müezzinoğlu, demokratikleşme paketine ilişkin soru üzerine ise paketin 30 Eylül’de açıklanacağını hatırlatarak, bilgi vermedi. Bakan Müezzinoğlu, kahvaltının ardından, Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleri ve Keşanlı iş adamlarıyla toplantı yaptı.