-HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Danıştay'ın yeni dönemde yasaklarla anılmayacağını belirterek, ''Yasak yok. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey çok güzel olacak. Çünkü, bundan sonra ben ve arkadaşlarımın yanlış, hata yapmaya hakkımız yok. Yanlışı düzeltmeye vaktimiz de yok'' dedi. Karakullukçu, Danıştay Başkanlığına seçilmesinin ardından kurum binasında bir grup gazeteciyle tanışma toplantısı düzenledi. Danıştay başkanlığı seçiminin ardından bazı gazetelerde şahsına yönelik ''Danıştay ile davalı başkan'' şeklinde haberlerin yer aldığını anımsatan Karakullukçu, bu haberlerin doğru olmadığını söyledi. Danıştay ile davalık olduğunun doğru olduğunu, ancak açtığı davayı kazandığını belirten Karakullukçu, eşini kaybettikten sonra Danıştay lojmanında bakmakla yükümlü olduğu çocuğuyla otururken Danıştayın ''burada oturmuyorsunuz'' şeklinde tebligat yaptığını, kendisinin de bu konuyla ilgili dava açtığını ve davayı kazandığını anlattı. Kendisinin kamuoyunun alıştığı şekilde bir başkan ya da yönetici olmadığını ifade eden Karakullukçu, şöyle konuştu: ''Fransız tabiriyle beni irregulier (kurallara göre olmayan, kuralları takip etmeyen) birisi olarak düşünebilirsiniz. Hukukun genel kuralları, toplumun genel değer yargıları, bunun içerisini din kurallarını, ahlak kurallarını, genel hukuk kurallarını koyun, bunların içerisinde ben kendimi bu kurallara ters gelmediği müddetçe rahat yaşamayı veya kimsenin hakkına, hukukuna zarar vermeksizin rahat yaşamayı kendine ilke edinmiş bir adamım. Bundan kimsenin keyfi için de vazgeçecek değilim. Benim için insanın onuru, şahsiyeti her şeyden önce gelir. İnsansak insan onuruna göre yaşayacağız, ama toplumun da genel değerlerine ters düşmeden yapacağız'' diye konuştu. Konuşmasında, hukuk devleti içinde Danıştayın önemine işaret eden Karakullukçu, baktıkları davalarda tarafın birinin idare olduğunu, bu yüzden Danıştayın hep güncel kaldığını vurguladı. Karakullukçu, ''İdare, siyasi iktidardır. Bizim derdimiz idareyle sürtüşme yaratmak değil. Ben burada idareyi yargılamıyorum'' dedi. Danıştayın son yapılan yasa değişikliğiyle daire sayısının 15'e çıktığını, toplam 156 Danıştay üyesi bulunduğunu ve bazı dairelerin iki heyet halinde çalıştığını ifade eden Karakullukçu, şu an Danıştayda 216 bin 95 dava dosyasının bulunduğunu söyledi. ''Bizim bundan sonra şikayet etmeye hakkımız yok. Önceden işimiz çok diyorduk, şimdi yeteri kadar daire ve üyemiz var. Yeni kanun buna imkan veriyor, çift heyet bakılıyor dosyalara'' diyen Karakullukçu, iş yükünü azaltmaya yönelik tedbirler alacaklarını kaydetti. -''YÜRÜTMENİN DURDURULMASI MÜESSESESİ İDARİ HUKUKUN BEL KEMİĞİDİR''- Danıştay Kanunu ve İdari Yargılama Usul Kanunu'nda değişiklikler yaparak, yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davalarda daha ivedi sonuç alınmayı sağlayacağı düzenlemeler yapılacağını bildiren Karakullukçu, yürütmenin durdurulması müessesesinin idari hukukun bel kemiği olduğunu anlattı. Yapılmasını önerecekleri düzenlemede yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz yolunun kapanmasını öngördüklerini ifade eden Karakullukçu, ''Usullerle ilgili hataları asgariye indirerek, işi nasıl hızlandırabiliriz ona bakacağız'' dedi. Karakullukçu, Danıştayın yeni hizmet binasının tamamlandığını ancak üye sayısının artması nedeniyle ek blok yapılmasının ardından yeni binaya bu yıl sonuna doğru taşınacaklarını söyledi. Yeni hizmet binasının gerekliliğine işaret eden Karakullukçu, valilikten ya da üst düzey bürokratlıktan sonra Danıştay üyeliğine seçilenlerin küçük odalarda ikişer kişi oturmak zorunda kaldıklarını, ziyaretçilerine de bu durumu anlatmakta zorluk çektiklerini belirtti. Karakullukçu, ''Tavuk gibi yaşamak isteseydim Tanrı beni tavuk yaratırdı. İnsan onuruna, Danıştaya yakışır mekanlarda çalışacağız. Arkadaşlarımız da Danıştay üyesine yakışır şekilde çalışacak, fiziki şartları geliştireceğiz'' dedi. Danıştay Başkanı Karakullukçu, bir gazetecinin ''geçmiş dönemde Danıştay yasakçı kararlarla anılıyordu, bu dönemde neler olacak'' diye sorması üzerine şöyle konuştu: ''Yasak yok. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey çok güzel olacak. Çünkü, bundan sonra ben ve arkadaşlarımın yanlış, hata yapmaya hakkımız yok. Yanlışı düzeltmeye vaktimiz de yok. Bunları takip edin, göreceksiniz. Hangi hakim bu zamana kadar adaleti tecelli ettirmiş, böyle bir şey yok. Adalete yaklaşma var. İşin felsefe boyutu bunlar. Karakullukçu'nun saçı, bıyığı şöyleydi, ayakkabısı böyleydi, bu adam bekardı... Bunlar beni küçültmez. Çünkü, ben sizden farklı, geniş düşünüyorum. Toplumun genel kuralları içerisinde özgür olmayı düşünüyorum. Adamsan sonuna kadar adam gibi yaşarsın. Tavuk gibi yaşasaydım, tavuk olurdum. Yere bastığın zaman dik basacaksın.'' Karakullukçu, Danıştayın UYAP sistemine de halen geçmediğini anımsatarak, yeni hizmet binasında UYAP'ı kullanacaklarını, Danıştay kararlarının UYAP bünyesinde görüleceğini bildirdi.