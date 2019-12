İspanya karşısında iki maçtada basit goller yediklerini söyleyen Milli futbolcu hiçbir şeyin bitmediğini sadece avantajın rakiplerine geçtiğini belirtti. Emre Belözoğlu Eskişehirspor maçının öneminede değindi.





Emre Belözoğlu, FB TV'de yaptığı açıklamada, İspanya karşısında iyi mücadele etmeye çalıştıklarını, herkesin o formanın bilinciyle oynadığını kaydederek, ''Ne yazık ki çok iyi mücadele edene puan vermiyorlar. Biz de aslında büyük bir takım olma yolunda, Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli adımlar atmıştık. Ama büyük takım olmak istiyorsanız bu kadar basit goller yememeniz gerekiyor. Basit goller yerseniz, karşınızda da İspanya Milli Takımı varsa, çıkarmanız çok çok daha zor olur. Hak etmediğimiz bir şekilde maç kaybettiğimizi düşünsem de, karşınızda bir İspanya gerçeği var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor '' diye konuştu.



Bosna-Hersek'in puan kaybetmesini bekleyeceklerini belirten Emre ''Hiçbir şey bitmiş değil ama, elimizdeki şansı artık rakibimiz olan Bosna'ya verdik. Son dakikada yediğimiz o talihsiz gol olmasa, son maçtan 1 puanla bile ayrılsak, tamamen bizimle Bosna arasında olacak bir mücadele diyebilirdim buna, ama şu an tamamen Bosna'nın elinde. Arada 4 puan var. Onlar İspanya ile oynayacaklar ve bu da grubun son maçı olacak. Bu da talihsiz bir fikstür. Önümüzdeki 4 maçı alıp, Bosna'nın puan kaybetmesini bekleyeceğiz’ dedi.



Takım arkadaşı Güiza ile maç öncesi ve sonrası konuştuğunu kaydeden Emre, ''Bizim için üzüntü veren bir şey ama, sıkıntılı günler geçirse de bir gol attırması onun adına mutluluk veren bir şeydir. Sonuçta o kendi ülkesine, ben de kendi ülkeme hizmet ediyorum. Sonuçta bir futbol müsabakası. Milli bir mücadele olduğunda elbette ki benim için öncelik Türkiye'nin başarısı ama, onun adına da böyle bir gol attırmasına sevindim diyebilirim'' şeklinde konuştu.



Telafisi olmayan haftalara girdiklerini söyleyen Emre Fenerbahçe'nin hep kolay görünen maçları yitirdiğini dile getirerek ''Bu anlamda baktığınızda Eskişehirspor maçı çok daha önem kazanıyor. Her ne kadar cezamdan dolayı ben oynamasam da kazanmamız gereken bir maç. İçeride oynadığımız tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Birlik olma adına da çok önemli bir mücadele olacak. Her ne kadar Milli Takıma konsantre olsak da, Eskişehirspor tarafından yapılan açıklamaları hem gazetelerden hem televizyonlardan takip etme imkanımız oldu. Onlar da iddialı ama bu maç, Kadıköy'de hem seyircimize kendimizi affettirmek, hem de 3 puan alarak lig için her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.