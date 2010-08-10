Hiçbir hastane 'ödeme gücüne' bakmayacak

T24 - Hükümet, sosyal güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayan acil hastaların, hastane kapılarından geri döndürülmemesi için adım attı.

Acil sağlık hizmet vermekle yükümlü kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, sağlık güvencesi olup olmadığına, ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karşılanacağına bakmaksızın acil hastaları kabul edecek.

Gerekli tıbbi tedavi yapılacak. Kamuya ait sağlık kuruluşlarının verdiği acil sağlık hizmetlerinin karşılığını o bölgede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından, özel sağlık kuruluşlarının ise belediyelerden talep edilmesinin yolunu açtı.

Sağlık hizmet ücreti talep edilen kuruluşlar ise acil tedavi hizmeti alan kişilerin durumunu inceleyip, kişilerin hastane masraflarını karşılama gücü yoksa ödemeleri üstlenecek. Ödeme güçlükleri yoksa ilgili sağlık kuruluşlarına durumu bildirip, kişilerden ücretlerin talep edilmesi sağlanacak.

Acil sağlık hizmetlerinin sunumuyla ilgili Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarınca acil hastaların kabulü, gerektiğinde başka bir sağlık kuruluşuna nakli ve tedavi masraflarının karşılanmasına ilişkin hususları düzenleyen mevcut genelgenin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa neden olmamak amacıyla yayımlanan Genelge’yle, uygulamada karşılaşılan bazı tartışmalı hususlar açıklığa kavuşturuldu. İlave düzenlemeler yapıldı.

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) belirtildiği şekliyle acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığında veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar olarak nitelendirildi. Bu çerçevede sağlanan sağlık hizmetlerinin acil sağlık hizmeti olarak kabul edilecek. Acil sağlık hizmet vermekle yükümlü kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, durumu bu tanıma uyan hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karşılanacağına bakmaksızın acil hastaları kabul edecek ve gerekli tıbbi tedavi yapılacak.

Prim borcu bulunup bulunmadığına bakılmayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlık hizmeti sağlanan genel sağlık sigortası veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerden SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusuna başvuran acil hastalara verilen sağlık hizmetinin bedeli, prim borcu veya yeterli prim ödeme gün sayısı olup olmadığına bakılmaksızın, sağlık hizmetinin bedeli, prim borcu veya yeterli primi ödeme gün sayısı olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmetinin verildiği tarihte yürürlükte olan SUT hükümleri çerçevesinde SGK’dan tahsil edilecek. Hastadan veya SGK’dan ayrıca ilave ücret talep edilmeyecek.

Sağlık güvencesi olmayanlardan yazılı beyan alınacak

Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmeti bedelini ödeme gücü bulunmadığını belirtenlerden bu konuda yazılı beyan alınacak. Yazılı beyan verenlerden acil sağlık hizmeti bedeli talep edilmeyecek. Bunlardan kamuya ait sağlık kuruluşlarından acil hizmeti alanlara yönelik sağlık ücretleri, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecek.

Özel hastanelerden acil hizmeti alanlar öncelikle kontenjandan yararlandırılacak

Özel hastanelerden acil sağlık hizmeti alanlar ise öncelikle ücretsiz kontenjandan yararlandıracak. Bu kontenjanı aşan durumlarda hizmet sunucu tarafından sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin belediyesinde ödeme talebinde bulunulacak. Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde bu talep büyükşehir belediyesine iletilecek.

Sağlık hizmet ücreti talep edilen vakıflar ve belediyeler, acilden yararlanan kişinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığını araştıracak ve ödeme gücü bulunmadığını tespit etmesi halinde sağlık hizmet bedellerini sağlık kuruluşuna ödeyecek. Ödeme gücü bulunduğu tespit edilenler ise sağlık kuruluşuna bildirilecek. Kişilerin ödeme yapması sağlanacak.