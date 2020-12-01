Hiçbir hastane kabul etmedi; Koronavirüs'e yakalanan hamile kadın yaşamını yitirdi

İstanbul'da yaşayan 32 yaşındaki Dönüş Kılınç, 9 aylık hamileyken Koronavirüs'e yakalandı. Evde karantinaya alındıktan sonra fenalaşan Kılınç, aylarca kontrol amaçlı gittikleri Pendik Medipol Hastanesi'nin kapısından geri çevrildi. Hiçbir hastanenin kabul etmediği kadın en sonunda kabul edildiği hastanede geç kalındığı için yaşamını yitirdi.

Kılınç sancıları artınca eşine, 'Beni hastaneye götür' dedi. Ramazan Kılınç eşini 9 ay boyunca kontrol için gittiği Pendik Medipol Hastanesi'ne götürdü. Ancak hastaneden, "Pandemi hastanesi değiliz. Eşinizi kabul edemeyiz. Pandemi hastanesine götürün" yanıtını aldı. Kılınç ailesi iki hastane daha gezdi ancak 'prosedür' gerekçesiyle geri çevrildi. Eşi evde fenalaşan Kılınç bu kez başka bir özel hastanenin yolunu tuttu. Dönüş Kılınç, burada hemen ameliyata alındı ancak kurtarılamadı.

Medipol Hastanesi kabul etmedi

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Koronavirüs'e yakalanan eşi Dönüş Kılınç'ın 3 Kasım günü hamileliği boyunca gittiği Pendik'teki Medipol Hastanesi'ne gittiğini belirten Ramazan Kılınç şunları anlattı: “Eşimin Koronavirüs'e yakalandığını söylediğimde bizi kapıdan içeri bile almadılar. Ben de hastane müdürünü aradım. Bana, 'İçerdeki hastaları korumak için kovidli hastaları kabul etmiyoruz. Biz pandemi hastanesi değiliz. Yönetim bu yönde karar aldı' dedi. Israr edince, 'Eşinizin korona virüsü testi negatif çıkınca gelin' yanıtını verdi. Eşim sancılar içinde kıvranıyordu. Biz de Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik. Ancak burada da, 'Kovidli hamile kadınlara tedavi yapamıyoruz. Devletin tedavi için bize verdiği bir kota var. Bu kotayı aşamayız' diyerek bizi eve gönderdiler.”

Sağlık Bakanı'na seslendi

Dönüş Kılınç eve geldiğinde sancıları arttı. Eşi bunun üzerine yine Medipol Hastanesi'ni aradı. Kılınç aldığı yanıtı şöyle anlatıyor: "Eşinizin testi negatif çıktıysa gelin. Yoksa kabul edemeyiz."

Ramazan Kılınç, bu kez de eşini başka bir özel hastaneye götürdü. Avrupa Yakası'ndaki bu hastane Kılınç'ı hemen ameliyata aldı. Ramazan Kılıç, ameliyattan çıkan doktorun kendisine söylediklerini şöyle anlatıyor: “ 'Eşinizi neden ilk buraya getirmediniz. Neden bu kadar geciktiniz? Eşinizin durumu çok ilerledi. Maalesef ameliyat sırasında entübe oldu. Kendisini kaybettik. Eğer biraz daha geç kalsaydınız çocuğu da kaybedecektik' dedi. Bakın bu da bir özel hastaneydi. Ama bizi kabul ettiler. Medipol ise bize kapıları sonuna kadar kapattı. İlk günden beri buranın hastası olmamıza rağmen... Eğer isteselerdi eşimi burada da ameliyata alabilirlerdi. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?"

“Doktor doktor, hastane hastane gezdik” diyen Kılınç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şöyle seslendi: "Eşim pozitif olduğu için özel hastane bizi kabul etmedi. Sağlık Bakanlığı virüsle mücadele ediyoruz diyor. Kendisinin eski sahibi olduğu hastane yüzünden eşimi kaybettim. Bu yapılanlar vicdana sığar mı?”

Medipol Hastanesi bilgi vermedi

Medipol Hastanesi'ne dava açmaya hazırlanan Kılınç son olarak şöyle konuştu: “Eşim Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 buçuk yıl öğretmenlik yaptı. Eminim orada hastalansaydı bu kadar acı yaşamazdı. Yıllarca hayatını çocuklara ve eğitime adayan bir kadını kaybettik. Bu devlet bir öğretmenini kaybetti, bir çocuk da annesini... Bizi yüzüstü bıraktılar.”

Konuyla ilgili Pendik Medipol Hastanesi'nden ise koronalı hastaların 1 ay öncesine kadar kabul edilmediği belirtildiği ancak şu anda kabul edilip edilmediğiyle ilgili bilgi verilmedi.