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Spor

'Hiçbir güç giydiremez'

Adı Galatasaray ile anılan İbrahim Kutluay net konuştu: "Galatasaray büyük bir camia, ben de profesyonelim. Ama bu formayı giyecek kadar değil."

21 Ağustos 2008 03:00

Adı Galatasaray ile anılan İbrahim Kutluay net konuştu: "Galatasaray büyük bir camia, ben de profesyonelim. Ama bu formayı giyecek kadar değil."

‘Fener’de doğdum’

Son günlerde adı Galatasaray Cafe Crown ile birlikte anılan İbrahim Kutluay, Sarı-Kırmızılı formayı asla giymeyeceğini söyledi. Galatasaray’ın büyük bir camia olduğunu, kulübe ve yönetime de saygı duyduğunu ancak kendisinin de Fenerbahçe’de doğduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, “Fenerbahçe’de doğdum, orada büyüdüm, orada yaşadım. Sarı-Lacivertli formayı şerefle taşıdım, kaptanlık yaptım. Bu saatten sonra Galatasaray formasını nasıl giyebilirim ki” dedi.

‘Parayla değişmez’

Bu yıl Fenerbahçe’de olmasa da, kalbinin hep Sarı-Lacivertli takımla atacağını da söyleyen İbo, “İleride bu camianın her kademesinde görev almayı düşünüyorum. Ömrümün sonuna kadar Fenerbahçeli İbo olarak anılmak istiyorum. Bunu değiştirecek ne para var, ne de başka bir şey. Zaten Galatasaray’a gitsem mutlu olamam, onları da mutlu edemem. Evet, profesyonel bir oyuncuyum ama Galatasaray’da oynayacak kadar profesyonel değilim” diye konuştu.

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