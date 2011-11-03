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Dünya

Hiçbir eylem yıkamaz İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2011 23:35

-Hiçbir eylem yıkamaz İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani, ''Tarihe dayanan Türk ve Kürt kardeşliğinin yıkılmasına hiçbir eylem neden olmayacaktır inşallah'' diye konuştu. Barzani, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ''Türk kardeşlerimizle tekrar bir araya gelmekten çok mutluyum'' dedi. ''Güvenliğimiz birbirine bağlanmış durumdadır. Birlikte olan bu güvenliğimizin daha da gelişmesi için bütün çabayı göstereceğiz'' diyen Barzani, Türkiye ile olan ilişkilerinin önem arz ettiğini bildirdi.  İlişkilerin Başbakan Erdoğan'ın Erbil ziyaretinden sonra daha da geliştiğini dile getiren Barzani, ''Tarihe dayanan Türk ve Kürt kardeşliğinin yıkılmasına hiçbir eylem neden olmayacaktır inşallah'' diye konuştu. Barzani, Türk yetkililerle iki tarafı ilgilendiren tüm konuları ele alarak, iyi bir sonuca varacaklarına inandıklarını da bildirdi.

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