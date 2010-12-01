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Hiç konuşmadan 1.5 milyon dolar kazandı

Julia Roberts, bir kahve markasının 45 saniyelik reklam filminden 1.5 milyon dolar kazandı.

01 Aralık 2010 02:00

T24 -  "Ye, Dua Et, Sev" ile tekrar sinemaya dönen güzel oyuncu Julia Roberts, bir kahve markasının reklam filminde oynadı reklam boyuınca tek bir kelime bile etmeyen Roberts, tam 1.5 milyon dolar kazandı.

 

Oscar'lı oyuncu, anne olduktan sonra bir süre kariyerine ara vermiş ve ikizlerini büyütme kararı almıştı. Ancak Javier Bardem ile başrolünü oynadığı "Ye, Dua Et, Sev" filmi ile tekrar sinemaya dönen ve ardından İtalyan kahve markasının çekimleri için el sıkışan ünlü oyuncu, 45 saniyelik reklam filmine karşılık 1,5 milyon dolar aldı.


Firma sahipleri, güzel oyuncunun gülüşü için bu parayı gözden çıkardıklarını söyledi.


Roberts, kahveden bir yudum aldıktan sonra beyaz kıyafetleri içinde gülümsüyor.



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