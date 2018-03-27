"Hiç kimse barış istediği için 'terörist' olarak itham edilemez"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz" sözleri sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gözaltılarq tepki gösteren Demokresi İçin Birlik Platformu, "Hiç kimse barış istediği için terörist terörist olarak itham edilemez. Boğaziçi Üniversitesi öğerncilerinin derhal serbet bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

"O gençler ırkçılığın yüceltilmesine itiraz ettiler ve insan ölümlerine sevinmenin vicdanları yaralayan bir durum olduğunu hatırlattılar. " diyen platform, "Uzun süredir hemen her alanda muhalif olanlara yönetilen baskı ve şiddet giderek toplumun tümünü sarıp sarmalamaya başladı. En küçük itiraz bile 'terörist' yaftası yemekten kurtulamıyor. Bu durumun demoktraik ortamla izahı mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Platform, "Üniversiteleri bilimsellikten uzaklaştıran siyasal iktidarın, akademiye dönük bu sindirme ve eme politikasından vazgeçmesini ve bo yolu terk etmesini istiyoruz. Gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri serbest bırakılsın. Soruşturmalara son verilsin" çağrısında bulundu.