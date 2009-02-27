Hiç kaza yapmayan havayolları!

Havayollarının yaptığı kazaların istatistiğini tutan 'planecrash' sitesi hiç kaza yapmayan havayollarının listesini yayınladı.
Habertürk'ün haberine göre, tüm dünyada havayollarının yaptığı kazaların istatistiğini tutan 'planecrash' sitesi bugüne kadar hiç kaza yapmayan havayollarının listesini yayınladı. İşte tek bir kaza daha yapmayan havayolları:
Amerika
Southwest Airlines
Hawaiian Airlines
ATA Airlines
US Air Shuttle
JetBlue Airways
Avrupa
Ryanair
Easyjet
Air Europa
Virgin Atlantic Airways
Transaero Airlines
Ukraine International Airlines
Asya-Avustralya
Hanin Airlines
Virgin Blue
Dragon Air
Westjet
Dragon Air
Air Jamaica
Güney-Orta Amerika/Meksika
Air Jamacia
Varig
Afrika/Ortadoğu
Emirates Airlines
Oman Aviation
Kaza yapan ancak can kaybı yaşanmayanlar
Air Canada
British Airways
Iberia Airlines
Finnair
Aer Lingus
Tap Air Portugal
Austrian Airlines
Malev-Hungarian Airlines
Icelandair
JAT Yugslovian Airways
All Nippon Airways
Japan Air Lines
Qantas Airways
Air New Zealand
Cathy Pacific Airways
Air India
Aeromexico
Mexicana Airlines
Aerolíneas Argentinas
South African Airways
El Al
Kuwait Airways
Royal Jordanian Airline
Air Zimbabwe