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Hiç kaza yapmayan havayolları!

Havayollarının yaptığı kazaların istatistiğini tutan 'planecrash' sitesi hiç kaza yapmayan havayollarının listesini yayınladı.

27 Şubat 2009 02:00

Havayollarının yaptığı kazaların istatistiğini tutan 'planecrash' sitesi hiç kaza yapmayan havayollarının listesini yayınladı.

Habertürk'ün haberine göre, tüm dünyada havayollarının yaptığı kazaların istatistiğini tutan 'planecrash' sitesi bugüne kadar hiç kaza yapmayan havayollarının listesini yayınladı. İşte tek bir kaza daha yapmayan havayolları: 

Amerika

Southwest Airlines
Hawaiian Airlines
ATA Airlines
US Air Shuttle
JetBlue Airways

Avrupa

Ryanair
Easyjet
Air Europa
Virgin Atlantic Airways
Transaero Airlines
Ukraine International Airlines 

Asya-Avustralya

Hanin Airlines
Virgin Blue
Dragon Air
Westjet
Dragon Air
Air Jamaica 

Güney-Orta Amerika/Meksika

Air Jamacia
Varig

Afrika/Ortadoğu

Emirates Airlines
Oman Aviation

Kaza yapan ancak can kaybı yaşanmayanlar

Air Canada
British Airways
Iberia Airlines
Finnair
Aer Lingus
Tap Air Portugal
Austrian Airlines
Malev-Hungarian Airlines
Icelandair
JAT Yugslovian Airways
All Nippon Airways
Japan Air Lines
Qantas Airways
Air New Zealand
Cathy Pacific Airways
Air India
Aeromexico
Mexicana Airlines
Aerolíneas Argentinas
South African Airways
El Al
Kuwait Airways
Royal Jordanian Airline
Air Zimbabwe

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