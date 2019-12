Hiç kaza yapmayan havayolları!

Havayollarının yaptığı kazaların istatistiğini tutan 'planecrash' sitesi hiç kaza yapmayan havayollarının listesini yayınladı.



Habertürk'ün haberine göre, tüm dünyada havayollarının yaptığı kazaların istatistiğini tutan 'planecrash' sitesi bugüne kadar hiç kaza yapmayan havayollarının listesini yayınladı. İşte tek bir kaza daha yapmayan havayolları:



Amerika



Southwest Airlines

Hawaiian Airlines

ATA Airlines

US Air Shuttle

JetBlue Airways



Avrupa



Ryanair

Easyjet

Air Europa

Virgin Atlantic Airways

Transaero Airlines

Ukraine International Airlines



Asya-Avustralya



Hanin Airlines

Virgin Blue

Dragon Air

Westjet

Air Jamaica



Güney-Orta Amerika/Meksika



Air Jamacia

Varig



Afrika/Ortadoğu



Emirates Airlines

Oman Aviation



Kaza yapan ancak can kaybı yaşanmayanlar



Air Canada

British Airways

Iberia Airlines

Finnair

Aer Lingus

Tap Air Portugal

Austrian Airlines

Malev-Hungarian Airlines

Icelandair

JAT Yugslovian Airways

All Nippon Airways

Japan Air Lines

Qantas Airways

Air New Zealand

Cathy Pacific Airways

Air India

Aeromexico

Mexicana Airlines

Aerolíneas Argentinas

South African Airways

El Al

Kuwait Airways

Royal Jordanian Airline

Air Zimbabwe