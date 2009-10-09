Hiç görmedikleri deniz uğruna kayboldular

Kayseri'de kaybolan 3 çocuğu arama çalışmaları sürerken, önceki gün Ankara'da kaybolarak polisi alarma geçiren 5 çocuk, dün Antalya'da bulundu. Çocuklar, “Hayatımızda hiç deniz görmemiştik” dediler.



Mamak Dostlar Mahallesi'nde oturan A.E.G. (15), E.K. (15), H.G. (13), S.S. (15) ve H.B. (16) adlı çocuklar önceki gün kayboldu. Çocukların aileleri durumu Ankara polisine bildirdi.



Ankara polisi, çocukların Ankara ve diğer illerdeki yakınlarını tespit ederek özel bir çalışma başlattı.



Yapılan çalışmaların ardından S.S'nin Antalya'daki halasına ulaşıldı.



S.S'nin halasını aradığının tespit edilmesinin ardından Antalya polisi uyarıldı.



Çocuklar, Antalya otobüs terminalinde polis tarafından bulundu.



Yakın arkadaş olan 5 çocuk, bugüne kadar hiç deniz görmediklerini belirterek, biriktirdikleri harçlıklarla Antalya'ya geldiklerini söyledi.