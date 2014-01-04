Hiç gitmediği ülkede 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bursa’da bir bıçak imalathanesinde işçilik yapan Hüseyin Apak, hiç gitmediğini belirttiği Romanya’daki Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 43 yaşındaki Hüseyin Apak'ın kimliğinin kopyalandığı, adına pasaport çıkarılıp şirket kurulduğu ve dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir bıçak imalathanesinde işçi olarak çalışan iki çocuk babası Hüseyin Apak, eve gelen tebligat ile Romanya Kostanta Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini öğrendi. Hiç yurt dışına gitmeyen Apak, bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünerek emniyete başvurup konu hakkında bilgi almaya çalıştı.

Kendi adına 1998 yılında Tekirdağ'dan bir pasaport müracaatında bulunulduğunu polisten öğrenen Apak, soluğu adliyede aldı. Hiç pasaportunun olmadığını, yurt dışına gitmediğini söyleyen Apak, adını kullanarak kendisini zor durumda bırakan kişinin yakalanmasını istedi. Olayla alakalı hem Bursa hem de Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Her iki yerde meçhul şüpheli bulunamadığı için soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

'Romanya'dan tebligatlar gelmeye devam ediyor'

Olayla ilgisi bulunmadığını, adına yapılan tebligatta bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü belirten Apak, Türk makamlardan aldığı kararları, Romanya İstinaf Mahkemesi'ne gönderdi. Hakkında, Kostanta Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 10 yıllık hapis cezasının kaldırılmasını isteyen Apak için 29 Ocak'a duruşma günü verildi.

Tebligatın geldiği günden bu yana hayatının kabusa döndüğünü anlatan Apak, "3 yıldır uyuyamıyorum. Oradaki duruşmaya gidecek durumum yok. Hayatım boyunca ne Romanya'ya ne de Tekirdağ'a gittim. Gelen evraklarda adıma bir şirket kurularak dolandırıcılık suçu işlenmiş. Kimliğimi askerlik zamanı kaybettim. Bir de 10 yıl önce girdiğim iş yerindeki muhasebeci, sigorta işlemleri için kimliğimi almıştı. Kimliğim bu esnada mı kopyalandı ya da kaybettiğim zaman mı kullanıldı? Hiçbir şey bilmiyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Bu sıkıntıma bir çözüm bulunsun. Herkes haklı olduğumu söylüyor ama Romanya'dan tebligatlar gelmeye devam ediyor. Hakkımı savunmam için uluslararası bir avukat tutmam öneriliyor ama ben ne bunu bulabilir ne de ücretini ödeyebilirim. Yetkililere sesleniyorum. Benim hiçbir suçum yok" dedi.