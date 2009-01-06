Ataizi'nden gazetecilere şemsiyeli saldırı - FOTOGALERİ

Olayın yanlış aksettirildiğini belirten oyuncu, şöyle konuştu:"Kulağımın dibinde bir mikrofon görüp, çok da acayip bir soruyla karşılaşınca çileden çıktım. Şemsiyem açıktı ve onunla itmeye başladım. Yine üstüme gelince de vurdum. Ama açık şemsiyenin darbesinden ne olur? Britney Spears’ınki gibi kapalı halde vursaydım, o zaman canları yanardı. Ama yaptığımdan hiç de pişman değilim."Geçtiğimiz cumartesi gecesi Beyoğlu’nda bir kulüp çıkışında elindeki şemsiye ile muhabirlere saldıran Hande Ataizi, “Hiç pişman değilim” dedi...Olayın muhabirler tarafından yanlış aksettirildiğini belirten Hande Ataizi, o gece yaşananları anlattı: “Kapıdan çıktım, fotoğraflarımı çekmeye başladılar. Sesimi çıkarmadım, sonra takibe başladılar. Sanki yanımda başka biri var da takip ediyorlar. ‘Çocuklar yeter, tamam, çektiniz, rahat bırakın’ diyorum, anlamıyorlar. Çünkü kamera ışığını görünce, bir sürü insan yaklaşıyor. Tek başımayım. Nereden, ne geleceğini bilemezsiniz ki?Bir türlü derdimi anlatamıyorum. Şemsiyenin altından mitrofon uzatıp saçma sapan sorular sordular yine sustum. En sonunda kulağımın dibinde bir mikrofon görüp, çok acayip bir soruyla karşılaşınca çileden çıktım. Şemsiyem açıktı ve onunla itmeye başladım.Yine üstüme, üstüme gelince de vurmaya başladım. Açık şemsiyenin darbesiyle ne olur, canları bile acımamıştır. Britney’inki gibi kapalı halde onlara vursaydım, o zaman canları yanardı. Allahtan benim ki açıktı da bir yerlerine bir şey olmadı. Yoksa gerçekten çok öfkeliydim.14 Ocak’ta Amerika’ya gidiyorum. New York Üniversitesi’nde İngilizce ve oyunculuk eğitimi alacağım. Gider ayak başıma neler geldi. Ama pişman değilim.”