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Yaşam

Hiç bu adamı rüyanızda gördünüz mü?

Dünya, binlerce kişinin rüyasına girdiği iddia edilen gizemli adamı konuşuyor.

29 Ekim 2009 02:00

Dünya, binlerce kişinin rüyasına girdiği iddia edilen gizemli adamı konuşuyor.

2006’da bir kadının ‘her gece rüyama giriyor’ diyerek robot resmini yaptırıp psikatristinin masasında bıraktığı yüzü gören başka bir hasta da bu adamı sıkça rüyasında gördüğünü söyledi.

Doktor, çizimi diğer psikatrist arkadaşlarına gönderirken gelen tepkiler aynı oldu. Adına ‘thisman.org’ adlı internet sitesi kurulan adamı 50 ülkeden 2 bin kadın rüyasında gördüğünü açıkladı.

Kimi onun bir fenomen olduğunu düşünürken kimilerine göre medyum.

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