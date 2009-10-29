Hiç bira havuzunda yüzdünüz mü?

Bira severlerin her ortamda sevdikleri içecekle haşır neşir olmasını sağlayacak yeni bir fırsat oluştu. Avusturya'da, Starkenberg'deki Spa patronları havuzlarını 42 bin kutu bira ile doldurdu.Patronlar, biranın deri hastalıklarını tedavi ettiğini, kan dolaşımına iyi geldiğini ve hatta yaraları bile iyileştirdiğini savundu.Yerel bir birahaneye ait olan Spa'da yedi tane dört metrelik havuzlar bulunuyor. Havuzları istediğiniz bira ile doldurabildiğiniz gibi, sıcak ya da soğuk olmasını da seçebiliyorsunuz.Havuza girenler biranın içinde yüzdükleri gibi onu içebilirler de ama 23 yaşındaki barmen Markus Amann bunu pek tavsiye etmiyor: "Ben içmektense yüzerdim çünkü zaten havuzun kenarında bira servisi yapıyoruz. Bu havuzlar gerçekten sağlık sorunlarını tedavi ediyor ama havuza girenler o kadar içiyor ki bunu hiç umursamıyorlar."Bu arada Almanya'da kırsal kesimlerde insanların evine koyabileceği bira havuzları üretilmeye başlanmış. Klosterbrauerei bira firması sözcüsü Dirk Vock, "Gözenekleriniz açılıyor ve bira mayası cildinize giriyor. 15 dakika sonra her yerinizin yumuşacık olduğunu hissediyorsunuz" dedi.