Hibrid ve yakıt pilli araçlar yollara çıkıyor

Türkiye Bİlimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) Enerji Enstitüsü ile Ford Otosan'ın birlikte tamamladığı hibrid hafif ticari araç prototipi "Ford Focus Transit' ile sıkıştırılmış hidrojen ile çalışan yakıt pilli Ford Focus' tanıtıldı.



Enerji Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Tırıs, TÜBİTAK MAM'da düzenlenen toplantıda, enstitü olarak başta Hibrid Elektrikli Araçlar olmak üzere, araç teknolojilerini ilgilendiren çeşitli alanlarda, otomotiv sektörü ile birlikte yürüttükleri Ar-Ge projeleri olduğunu ifade eden Tırıs, bu çerçevede gerek komponent, gerekse sistem geliştirme anlamında birçok yenilikçi ürüne imza attıklarını vurguladı.



Hİbrid elektrikli araçların, standart bir araçta bulunan içten yanmalı motor ile birlikte bir elektrik motorunun da, aracın çekişi için kullanıldığı araç türleri olduğunu söyleyen Tırıs, bunların hem egzoz emisyonu hem de yakıt tüketimi açısından büyük avantajlar sağladığını bildirdi.



Tırıs, "Ford'un yakıt pilli araçlarla ilgili ortak çalışma için Ford Otosan'ı seçmesi Türkiye için çok önemli" dedi.



Yakıt pilinin avantajları



Enerji Enstitüsü uzman araştırmacı Tansel Şener ise 'yakıt pili' projesiin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti;



"2010 yılına kadar tüm dünyada 400 bin ile 1.8 milyon adet aracın yakıt pilli olacağı tahmin edilmektedir. Bu çok büyük bir pazardır ve bu pazarın içinde ülkemizin de yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız uygulamalar içinde Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pili Modül bileşenlerinin geliştirilmesi ve üretimi başırıyla sonuçlandırılmıştır.



Yakıt pilleri elektrokimyasal olarak, hidrojenin kimyasal enerjisinden, doğrudan elektrik enerjisi üreten sistemlerdir. Günümüzde enerji ihtiyacının önemli ölçüde artması, fosil yakıtların yakın bir gelecekte tükenme olasılığı ve çevre kirliliğinin canlılar üzerinde oluşturduğu tehdit nedeniyle yeni enerji kaynaklarının arayışına girilmiştir"



Yakıt pilli 30 araçlık filo



Ford Kuzey Amerika Sıfır Emisyon Araç Programı Mühendislik Müdürü Gregory L.Frenette de Ford olarak hibrid araç ve yakıt pili teknolojisiyle ilgili önemli çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Sıkıştırılmış hidrojen ile çalışan yakıt pilli (fuel cell) araçlarla ilgili çalışmalarını anlatan Frenette şöyle devam etti;



"Çevre sorunlarını çözmek masraf değil, yatırımdır. Biz de Ford olarak en önemli emisyon azaltma sistemi olan 'yakıt pili' ile çalışan araç geliştiriyoruz. 30 araçlık yakıt pilli filomuz, 1.6 milyon kilometre kullanılmış durumda. Sıfır emisyonasahip ve satte 128 kilometre hıza çıkabilen araçlarımız çamur, su, eksi 18 ve artı 110 derecede test edilmiştir.



Yakıt pilli araçlarımızı öyle geliştireceğiz ki, bugünkü araçlarla rekabet edebilecek fiyat ve güvenliğe getireceğiz. O hale geldiğinde ise piyasaya sürme aşamasına ulaşmış olacağız. Bu tür araçların piyasaya sürülmesi için bir başka önemli nokta da yakıt ikmalinin yaygınlaşması şartıdır. Tüm dünyada hidrojen yakıtının yaygınlaşması ve yakıt sisteminin her yerde olabilmesi de çok önemli. Bu konuda hükümetlere, medyaya, otomobil sanayicisine, enerji akademisyenlerine ve müşterilere çok büyük görevler düşmektedir."



Frenette, bu tür araçların dizayn ve geliştirilmesi ile ilgili Ford Otosan ile bir anlaşma içinde olduklarını da belirterek, "Ford Otosan'ı seçmemizin birçok sebebi var. İyi yönetiliyor, iyi Ar-Ge yapabiliyorlar; sektöründe kendini kanıtlamış bir firma, ayrıca TÜBİTAK ve Türk hükümeti ile iyi diyalog halinde başarılı çalışmalara imza atıyorlar" şiklende konuştu.



Toplantının ardından hibrid hafif ticari araç prototipi 'Ford Transit' ile sıkıştırılmış hidrojen ile çalışan yakıt pilli 'Ford Focus'un test sürüşleri yapıldı.