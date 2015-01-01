HHP Genel Başkanı: Seçim üzeri hanımlı filmler patlayabilir

Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı Dursun Güneş, bakanların karıştığı yolsuzluk iddiasını İran'ın uyguladığını iddia ederek, "İran ajanlarını içeri sokmuş, bu paraya hasta olan, maddeye dayanamayan adamlara para vermiş. Kamera yapmış onlara bir de hanımlar yapmış" dedi.

HHP Genel Başkanı Dursun Güneş ve partililer merkez Yakutiye ilçesindeki Ye Gör Cağ Kebap Salonu'nda bugün bir basın toplantısı düzenledi.



HHP'nin Osmanlı İmparatorluğu kurmaya hazırlandığını iddia eden Güneş hedeflerinin Osmanlı gibi Viyana ve Çin Seddi olduğunu bildirdi.



DHA'nın haberine göre, konuşması sıkça tekbirlerle kesilen Güneş, işadamı Rıza Sarraf ve bakanlarla ilgili yolsuzluk olaylarından söz ederken şunları söyledi: "Patriotların Türkiye'ye gelmesi ve İran'a karşı tavır alınması sonucu yolsuzluk projesi başlatılmıştır. İran ajanlarını içeri sokmuş, bu paraya hasta olan, maddeye dayanamayan adamlara para vermiş. Kamera yapmış onlara bir de hanımlar yapmış. Daha o kameralar o filmler meydana çıkmadı. Bu seçim üzeri çıkabilir. Bomba patlayabilir. Ondan sonra İran ile savaş nasıl olurmuş, bunu görsün Türkiye. Hırsızları tutan emniyetin burada suçu ne? Yolsuzluk olayı satılmış insanların İran'a da satıldığının bir belgesidir."

'Fenerbahçe'ye ayrı kanun, falancaya ayrı kanun yok'

Anayasayı değiştireceklerini, kanunun karşısında cumhurbaşkanı ile işçinin aynı mahkemede yargılanacağını söyleyen Dursun Güneş, "Hak ve Hakikat Partisi anayasayı şekillendirecek. Türkiye'nin mozaiğine göre güzel bir şekil alacak ve bozulmayacak. Günde 99 tane kanun çıkarmayacak üst üste. Fenerbahçe'ye ayrı bir kanun falancaya ayrı bir kanun yok. PKK'ya, kendi adamına, fakire ayrı bir kanun yapmayacak. Koyduğu kanunun karşısında reisicumhur da bir işçi de aynı mahkemeyi görecek, Fatih Sultan gibi" diye konuştu.

'IŞİD törer örgütü değil'

IŞİD'in bir terör örgütü olmadığını savunan Dursun Güneş, "IŞİD, sana göre terör örgütü olabilir ama bana göre terör örgütü değildir. IŞİD kendi halkını savunan bir halk hareketine dönüşmüştür. Ülkesine ihanet edenlerin hesabını sormaya çalışıyor. Saray ile ilgili olarak ben şunu görüyorum. Biz başkanlık sistemini getireceğiz. Böyle şatafata gerek yok diyoruz ama oraya bir halifeyi düşünürseniz belki onun için bilmeyerek hazırlanmış bir saray olabilir. Ama biz israfın her türlüsüne karşıyız" dedi.