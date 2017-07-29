HGS cezaları iptal edildi

Hızlı Geçiş Sistemi'ndeki (HGS) hatalar nedeniyle pek çok vatandaş mağdur olmuş, haksız yere para cezaları kesilmişti. Kamu Denetçiliği Kurumu, kesilen idari para cezalarının iptali için şikayet başvurusunda bulundu. Kurumun'un idareyle yaptığı görüşmeler sonucu kesilen para cezaları iptal edildi.

Vatandaşların, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün HGS sistemindeki hatalar sebebiyle taraflarına kesilen idari para cezalarının iptali için yaptıkları itirazlara cevap alamadıklarını söyleyerek Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptıkları başvuru olumlu sonuçlandı.

Kurum yetkilileri, konuyla ilgili şikâyetleri gerekli makamlara ilettikten sonra verilen tavsiye niteliğindeki kararla birlikte hatalı para cezalarının iptal edildiğini açıkladı.