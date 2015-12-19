Demokratik Suriye Meclisi Eş Başkanı: BM'nin Suriye kararı diktatörlüğü sonlandıracak

Demokratik Suriye Meclisi (MSD) Eş Başkanı Heysem Menna Birleşmiş Milletliler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) aldığı Suriye kararlarını değerlendirdi.

ANHA'nın haberine göre Menna "diktatörlüğün sonlandırılması, demokratik dönüşüm için önemli bir adım" dedi.

Menna sözlerine şöyle devam etti: "Aslında alınan bu kararlar Suriye halklarının kendi kendisini yönetmesi anlamına da gelmektedir."

Menna, BMGK kararlarına atıfta bulunarak şunları belirtti: "Suriye’de, gerçek anlamda birlik ve adalet, ateşkesin geliştirilmesi için atılacak adımlar, Suriye halkları adına yabancı güçlerin Suriye’de yürüttükleri vekalet savaşlarını reddediyor, mezhep savaşlarına karşı birliktelik öneriyor."