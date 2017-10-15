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Spor

Heynckes'ten eleştirilere yanıt

Bayern Münih'in yeni çalıştırıcısı Jupp Heynckes,  yaşı hakkında yapılan yorumlara  'Yaş sadece bir sayıdır' diyerek karşılık verdi

15 Ekim 2017 14:51

Bayern Münih\'in yeni çalıştırıcısı Jupp Heynckes,  yaşı hakkında yapılan yorumlara  \'Yaş sadece bir sayıdır\' diyerek karşılık verdi.
 
MÜNİH-(DHA) Alman ekibi Bayern Münih\'te Carlo Ancelotti ile yolların ayrılması sonrası tekrar takımın başına getirilen Jupp Heynckes, yaşıyla ilgili eleştirileri yanıtladı. Tecrübeli teknik adam, kendisini yaşı dolayısıyla eleştirenlere \"4 yıldır futboldan uzak olduğumu söylüyorlar ama futbol yeniden icat edilmedi. Futbolu çok yakından takip ettim. Yaş, sadece bir sayıdır, daha fazlası değil\" diye konuştu. 
MÜZİĞİ VE SPORU HALA SEVİYORUM
72 yaşındaki teknik adam \"Bazıları 45 yaşında yaşlı hisseder. Ama ben değişmedim. Hala müziği ve sporu seviyorum. Kendimi genç hissediyorum\" ifadelerini kullandı.

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