-HEYKELTIRAŞ AKSOY: ''YIKSINLAR YENİDEN YAPACAĞIZ'' İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Kars'taki İnsanlık Anıtı''nın heykeltıraşı Mehmet Aksoy, eserinin yıkılmasından Türkiye adına çok üzgün olduğunu belirterek, '' Yıksınlar yeniden yapacağız'' dedi. Bıçaklı saldırıya uğrayan ressam Bedri Baykam'ın Maslak Acıbadem Hastanesinde düzenlediği basın toplantısına katılan heykeltıraş Mehmet Aksoy, burada gazetecilere ''İnsanlık Anıtı''nın yıkılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Heykelle ilgili medyada son olarak, ''Başını kopardılar'' şeklinde haberlerin yer aldığını ifade eden Aksoy, ''Ülkenin başı hastalandı, Şahmeran'ın etini yeyince iyi olacağını sanıyor. Aynı bu hikaye oldu'' yorumunu yaptı. Heykelin, oy kaygısıyla yıkıldığını öne süren Aksoy, şöyle devam etti: ''Burada şu hiç düşünülmüyor: Bir sanat eseridir, kıymetlidir. Onlar için gecekondudan hiç farkı yok. Yeter ki birkaç oy alsın. Sanatçı ile politikacı arasında en büyük fark da budur. Sanatçı, gerçeği, iyiyi, güzeli göstermeye çalışır. İyi ve güzelin üstündeki örtüleri kaldırıp onu tam çıplaklığı ile daha derinlemesine anlamamızı sağlar. Polikacılar ise genellikle insanı olduğu yerde tutup, düzey atlatmadan oyunu almaya çalışır. Olay tam da budur. Orada geri kalmış insanlarımızı, heykel anlamayan insanlarımızı yerinde tutup, heykel düşmanı ilan edip, heykeli ucubeleştirip onun üzerinden oy almaya kalktılar. Bu oy tam tersine patlayacaktır. Emin olun. Gerçekten heykelin altında kalacaklar. Bu dava burada bitmeyecek. Heykelime burada zarar verdiler. O masum 2 çocuk gibi duran çocuğun kafasını kopardılar şu anda. Gerçekten çok üzgünüm, Türkiye adına çok üzgünüm, bu görüntü adına üzgünüm. Bundan sonra haklı olsam ne yazar.'' Heykelle ilgili en azından bir sanatçı duruşunun sergilendiğini ve eserin arkasında durulduğunun gösterildiğini ifade eden Aksoy, ''Yıksınlar yine yapacağız'' dedi.