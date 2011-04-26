T24 LogoT24 Logo
Yaşam

HEYKELTIRAŞ AKSOY: ''YIKSINLAR YENİDEN YAPACAĞIZ'' İSTANBUL (A.A)

26 Nisan 2011 18:16

-HEYKELTIRAŞ AKSOY: ''YIKSINLAR YENİDEN YAPACAĞIZ'' İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Kars'taki İnsanlık Anıtı''nın heykeltıraşı Mehmet Aksoy, eserinin yıkılmasından Türkiye adına çok üzgün olduğunu belirterek, '' Yıksınlar yeniden yapacağız'' dedi. Bıçaklı saldırıya uğrayan ressam Bedri Baykam'ın Maslak Acıbadem Hastanesinde düzenlediği basın toplantısına katılan heykeltıraş Mehmet Aksoy, burada gazetecilere ''İnsanlık Anıtı''nın yıkılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Heykelle ilgili medyada son olarak, ''Başını kopardılar'' şeklinde haberlerin yer aldığını ifade eden Aksoy, ''Ülkenin başı hastalandı, Şahmeran'ın etini yeyince iyi olacağını sanıyor. Aynı bu hikaye oldu'' yorumunu yaptı. Heykelin, oy kaygısıyla yıkıldığını öne süren Aksoy, şöyle devam etti: ''Burada şu hiç düşünülmüyor: Bir sanat eseridir, kıymetlidir. Onlar için gecekondudan hiç farkı yok. Yeter ki birkaç oy alsın. Sanatçı ile politikacı arasında en büyük fark da budur. Sanatçı, gerçeği, iyiyi, güzeli göstermeye çalışır. İyi ve güzelin üstündeki örtüleri kaldırıp onu tam çıplaklığı ile daha derinlemesine anlamamızı sağlar. Polikacılar ise genellikle insanı olduğu yerde tutup, düzey atlatmadan oyunu almaya çalışır. Olay tam da budur. Orada geri kalmış insanlarımızı, heykel anlamayan insanlarımızı yerinde tutup, heykel düşmanı ilan edip, heykeli ucubeleştirip onun üzerinden oy almaya kalktılar. Bu oy tam tersine patlayacaktır. Emin olun. Gerçekten heykelin altında kalacaklar. Bu dava burada bitmeyecek. Heykelime burada zarar verdiler. O masum 2 çocuk gibi duran çocuğun kafasını kopardılar şu anda. Gerçekten çok üzgünüm, Türkiye adına çok üzgünüm, bu görüntü adına üzgünüm. Bundan sonra haklı olsam ne yazar.'' Heykelle ilgili en azından bir sanatçı duruşunun sergilendiğini ve eserin arkasında durulduğunun gösterildiğini ifade eden Aksoy, ''Yıksınlar yine yapacağız'' dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24